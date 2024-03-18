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Экс-гендиректора "дочки" "Росгосстраха" Джениа приговорили к восьми годам колонии и запретили занимать руководящие должности

Суд приговорил к восьми годам колонии экс-главу "дочки" "Росгосстраха"

1:27
Страхование

Дорогомиловский районный суд Москвы заочно приговорил экс-гендиректора СК "Капитал Перестрахование" (ЗАО "Капитал Ре", входит в группу "Росгосстраха") Даура Джениа к восьми годам лишения свободы, сообщают "Ведомости".

Суд приговорил к восьми годам колонии экс-главу "дочки" "Росгосстраха"
Фото: flickr.com by Blogtrepreneur is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Джениа обвинили в злоупотреблении полномочиями. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, уточняет суд. Также с бывшего топ-менеджера взыскали 1,2 млрд рублей и лишили права в течение трех лет занимать руководящие должности в коммерческих и других организациях.

Срок наказания будет исчисляться с момента передачи Джениа правоохранительным органам РФ, экстрадиции или депортации в Россию. На имущество экс-гендиректора наложен арест до исполнения приговора в части гражданского иска.

В 2020 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск СК "Росгосстрах" к Джениа на 1,1 млрд руб. в качестве возмещения убытков вследствие вывода из компании сети поликлиник "Медис". В 2017 году дочерняя компания "Росгосстраха" "Капитал Ре" передала 100% "Медиса" "РГС Мед-Инвесту" в обмен на 2,89% долей последнего. "Росгосстрах" в суде потребовал аннулировать сделку.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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