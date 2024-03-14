Эксперт рассказал, введут ли власти Казахстана обязательное страхование имущества

В Казахстане страхование от землетрясений может стать обязательным

1:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Два мощных землетрясения в Алма-Ате в очередной раз заставили казахстанцев задуматься о страховании имущества, сообщает Zakon. kz.

Фото: flickr.com by Кен и Ньетта is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вопрос о внедрении обязательного страхования от землетрясений и других стихийных бедствий периодически обсуждается правительством и страховщиками Казахстана с начала 2000-х годов и актуализировалась после масштабных землетрясений в Турции и Сирии в прошлом году, рассказал изданию представитель страховой компании Самат Кабдолов. По данным эксперта, предварительные консультации по формированию механизма реализации обязательного страхования уже идут.

Кабдолов отметил, что различные добровольные продукты страхования имущества от катастрофичных событий существуют давно, но пока они не пользуются массовым спросом среди населения. Причины разные — от низкого уровня благосостояния граждан до надежды на государство и инфантильного отношения к вероятности землетрясений и других рисков, считает страховщик.

Специалист рассказал, что страховка может подешеветь, если власти внедрят механизм обязательного страхования имущества. При этом важно учитывать регион, добавил Кабдолов.

«Казахстан все-таки слишком большая страна, чтобы внедрять единый тариф для всего населения. В таком случае получится, что регионы с низким риском землетрясения будут доплачивать за те, где такой риск выше. Для разных регионов характерны разные риски: для одних — землетрясение, для других — паводки. Наша география очень разнообразна, и это влияет на стоимость риска в каждом отдельном регионе». — пояснил эксперт.

Ранее в Госдуме РФ предложили ввести обязательное страхование для рыболовных инспекторов.