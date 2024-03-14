Башкирия собирается внести в Госдуму законопроект об обязательном страховании рыболовных инспекторов

Страхование рыбинспекторов может стать обязательным в России

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Депутаты Госсобрания Башкирии хотят внести в Думу законопроект об обязательном страховании рыболовных инспекторов. Об этом сообщает РБК-Уфа.

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По мнению депутатов, страхование рыбинспекторов обеспечит для них минимальные соцгарантии и повысит качество работы специалистов. Однако перед отправкой документа в нижнюю палату парламента его авторам рекомендовали доработать предложение.

В частности, в законопроекте не приведена статистика инцидентов с рыбинспекторами в целом по России — только по ПФО. Также комиссия, изучавшая идею, отметила, что парламентарии не оценили, какие расходы их инициатива повлечёт за собой, и предложили им ещё поработать над пояснительной запиской.

Издание пишет, что за последние 3 года произошло 5 нападений на рыбинспекторов и 3 случая причинения вреда здоровью. Это информация из статистики Волго-Камского управления Росрыболовства.