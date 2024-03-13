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Эксперты выяснили, что владельцы Tesla с автопилотом обращаются в страховые компании так же часто, как и все остальные

Reuters: Автопилот не делает электромобили Tesla более безопасными

1:08
Страхование

Автопилот и технология полного автономного вождения в электромобилях Tesla не имеют реальных преимуществ в плане безопасности, сообщил Reuters президент Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) Дэвид Харки.

Reuters: Автопилот не делает электромобили Tesla более безопасными
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

К такому выводу в IIHS пришли, изучив данные о ДТП и страховых возмещениях. Специалисты обнаружили, что владельцы Tesla и автомобилей других производителей, оснащенных технологиями вспомогательного вождения, обращались в страховые компании так же часто, как и обладатели обычных авто.

Отчет IIHS противоречит заявлениям Илона Маска о том, что Tesla, работающая с включенным автопилотом, примерно в 10 раз безопаснее, чем среднее авто в США, и в 5 раз безопаснее, чем Tesla в обычном режиме вождения.

В США расследуется почти 1000 аварий с участием электромобилей Tesla, в которых использовался автопилот. Компания обвиняет в авариях водителей, которые не прислушиваются к предупреждениям производителя и не обращают внимание на дорогу при использовании автопилота или технологии полного автономного вождения.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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