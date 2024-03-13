"Люди плохо страхуют свою жизнь". Правозащитник рассказал, какие полисы чаще всего покупают россияне и как банки обманывают со страховками

Эксперт рассказал, какие виды страхования популярны в России и почему

3:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Наиболее популярными в России являются обязательные виды страхования, рассказал Pravda.Ru руководитель в Обществе по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.

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Люди покупают страховку в силу закона

Такие виды страховки, как ОСАГО, распространены в силу их обязательности по закону, рассказал эксперт. По той же причине россияне приобретают полисы страхования обусловленные приобретением той или иной покупки, добавил Пушкарь.

"Например, когда люди берут ипотеку в банке, то они в силу закона "Об ипотеке" страхуют объект недвижимости, то есть они страхуют имущество. Они вынуждены это делать, потому что это предусмотрено законом", — пояснил он.

То же самое происходит при автокредитовании, добавил Пушкарь. Когда люди берут кредит на покупку автомобиля, в кредитном договоре очень часто прописана обязанность страховать имущество или жизнь и здоровье, отметил он.

Банки научились обходить закон

По словам правозащитника, околобанковское страхование, когда банк при оформлении кредитов обязывает одновременно приобретать страховой продукт, не всегда является правомерным. Согласно закону "О защите прав потребителей" обусловливать покупку одной услуги приобретением другой запрещено.

"Иначе говоря, нельзя сказать: если не будешь страховать свою жизнь, не выдадим кредит. Этого по закону делать нельзя", — подчеркнул эксперт.

Тем не менее, добавил Пушкарь, банки научились обходить закон и принуждать клиентов приобретать вместе с получением кредита страховые продукты, за которые получают очень большую комиссию.

"Иначе говоря, если вы хотите застраховать свой автомобиль, например, по каско, на свободном рынке это будет определенная сумма Х, а если вы будете покупать полис вместе с получением кредита, эта сумма будет Х, умноженное на 2. Потому что на свободном рынке цены всегда ниже, чем цена на страховой продукт, который приобретается в банке", — пояснил он.

По словам собеседника, речь идет о фактически навязанной услуге, за некоторыми исключениями. Так, по закону "Об ипотеке" предусмотрена обязанность страховать объект недвижимости, поэтому в этом случае банк и страховая компания ничего не нарушают, а вот страховать жизнь и здоровье при оформлении потребительского кредита закон не обязывает, отметил Пушкарь.

"Тем не менее банки всевозможными хитрыми способами такую услугу навязывают, и гражданам необходимо знать, что они имеют право в течение 14 дней отказаться от договора страхования. Даже если банк навязывает им какой-то страховой продукт, говорит: нет-нет, мы без покупки вами полиса кредит вам выдать не можем. Естественно, это нигде в бумагах не указано. В бумагах как раз указано, что никакой обязанности нет, но банки доверительно шепчут на ухо заемщику, что у него будет мало шансов на одобрение кредитной заявки, если он не заключит договор страхования", — рассказал эксперт.

Пушкарь добавил, что даже если человек заключил договор страхования, у него есть 14 дней, чтобы отказаться от сделки и вернуть страховую премию. Это называется периодом охлаждения, пояснил он.

"Так что вы можете тут же подавать заявление в страховую компанию и тут же возвращать эту премию", — сказал правозащитник.

Люди плохо страхуют свою жизнь

В отличие от развитых стран Европы, где страхование жизни является фактически обязательным, в России этот вид полиса малопопулярен, рассказал Пушкарь.

"Европейцы понимают необходимость заключения подобного договора. У нас страховая культура слишком низка. У нас в добровольном порядке люди плохо страхуют свою жизнь", — отметил эксперт.

Происходит это потому, что страхование жизни — это долгосрочный вид страхования, пояснил Пушкарь. По его словам, российские граждане плохо представляют себе, что будет через 20 лет, когда этот полис закончит свое действие.