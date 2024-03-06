Эксперт в беседе с Pravda.Ru указал на распространённые схемы обмана клиентов со стороны страховых компаний

Эксперт рассказал, как страховые компании обманывают россиян

5:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Руководитель в Обществе по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь в беседе с Pravda.Ru рассказал о том, как страховщики обманывают граждан.

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Как отметил эксперт, страховые компании выступают основным обманщиком в отношениях между страховщиком и гражданами. По словам Пушкаря, страховые компании придерживаются принципа "не платить там, где можно не платить", поэтому гражданам нужно быть крайне внимательными при заключении договоров.

— При заключении договора страховая компания очень лояльна со своими потенциальными клиентами, вежлива, обходительна и так далее, то есть старается привлечь потребителя страховых услуг на свою сторону и продать им какой-то страховой продукт. После того, как наступает страховой случай и уже у страховой компании возникают обязательства, ситуация в некоторых компаниях (не во всех) меняется. И страховая компания показывает, что вам не очень рады, — предупредил эксперт.

Также Игорь Пушкарь рассказал, какие случаи обмана среди страховщиков встречаются чаще всего.

— Если мы говорим в страховании ОСАГО, то наиболее типичным нарушением является одностороннее изменение условий страховой выплаты. У нас по страховому закону, закону "Об ОСАГО", страховая компания в случае наступления страхового события должна организовывать ремонт путём выдачи направлений на станцию. Это базовый принцип возмещения ущерба. И только в исключительных случаях или когда потерпевший заключает со страховой компанией договор и соглашается на страховую выплату, это называется "заключает соглашение о денежной выплате", то тогда страховая компания должна производить денежную выплату. Так как стоимость ремонта обходится страховым компаниям дороже, чем денежная выплата, потому что выплата происходит не по рыночным ценам, а по ценам из справочников РСА, где цены значительно ниже, чем на свободном рынке, плюс ещё и учитывается износ, то, конечно, страховой компании выгоднее заплатить человеку деньги, чем оплатить его ремонт станции технического обслуживания. Поэтому страховые компании массово под надуманными предлогами отказывают, говорят, что у нас нет договора с нужной станцией, либо доверительно шепчут потерпевшему, что у нас столько жалоб на эту станцию, я вам очень не рекомендую, и так далее. Это основное наиболее часто встречающееся нарушение. Кроме того, даже если страховые компании производят выплату, то её нередко занижают. Даже рассчитывая по справочникам РСА и с учётом износа, страховщики не учитывают все повреждения транспортного средства и так далее, то есть обманывают ещё и на этом. Некоторые нарушают сроки страховых выплат, которые предусмотрены законом "Об ОСАГО". То есть нарушений очень много, — подчеркнул Игорь Пушкарь.

Если говорить о страховании КАСКО, то есть страховании имущества, к примеру, автомобиля, то очень часто некоторые страховые компании включают в условия договора условия, которые явно дискреционны по отношению к страхователю. В отличие от правил по ОСАГО, которые едины по всей России, по КАСКО каждая страховая разрабатывает свои правила. Более того, зачастую в компаниях существует по несколько версий тех или иных правил, которые составляют десятки страниц. И, очевидно, что автовладелец, который заключает договор, эти правила не читает. Хотя под каждым полисом есть надпись "правила страхования прочёл, с ними согласен", "правила страхования получил". А чаще всего страхователя интересуют не правила, а сколько страховка будет стоить, на каких рисках на какой срок она оформляется, рассказал эксперт.

— Эти правила изначально составляются страховыми компаниями таким образом, чтобы они содержали в себе какие-то двоякие толкования, двусмысленность, оговорки. Иначе говоря, что в разделе 3 этих правил может быть указано, что страховым событием не является то-то, а в разделе 5, что это является страховым событием. Страховые компании просто могут манипулировать, говорить о том, что в разделе 5 у вас указано, что у вас страховым событием не является. А когда вы заключаете договор, вам покажут раздел 3, в котором это событие будет являться страховым. Или имеется какая-то двусмыслица. Например, указано, что страховая компания обязана произвести выплату не позднее 15 рабочих дней после составления страхового акта. И всё. А в течение какого времени составляется страховой акт не указано в правилах. И когда вы приходите, говорите, почему не выплачивают, уже 15 дней прошло, они говорят, что после 15 дней после страхового акта, а акт ещё не составили. "А когда вы составите страховой акт?" — "Мы работаем". Много вот таких вещей, которые приводят к тому, что человеку с улицы невозможно заключить паритетный договор. Я просто даже представляю интересы многих юристов, и они тоже попадаются на эти крючки страховых компаний, подводные камни, которые страховые компании используют для того, чтобы каким-то образом в судах, если дело доходит до суда, суд принимал их сторону, — предупредил Игорь Пушкарь.