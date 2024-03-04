Будьте внимательны: на эти вложения страховка государства не распространяется. АСВ по ним ничего не выплатит

Эксперты сообщили, что на акции и электронные кошельки не распространяется страховка государства

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Многие люди очень удивились, узнав после отзыва лицензии у Qiwi-банка, что электронные денежные средства не страхуются, сообщает издание "Абзац". Поэтому эксперты рассказали, какие еще вложения не попадают под страховку государства.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Кроме электронных кошельков, государственная страховка не распространяется на средства, которые находятся на доверительном управлении либо в ценных бумагах (например, облигации, акции).

Также это касается денег, которые размещены на обезличенных металлических счетах, вкладов на предъявителя и в заграничных филиалах российских банков.

При размещении денежных средств первым делом нужно узнавать, подлежат ли они страховке государства или нет. При этом не стоит верить тому, что обещает менеджер. Информацию стоит смотреть в договоре размещения денег. Лучше всего для этих целей выбирать надёжный банк, имеющий лицензию.