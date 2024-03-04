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Депутаты Госдумы весной могут принять закон о страховании средств на индивидуальных инвестиционных счетах от банкротства профучастников

В России могут принять закон о страховании денег на ИИС от банкротства профучастников

0:59
Страхование

Депутат Анатолий Аксаков сообщил, что Госдума может принять закон о страховании индивидуальных инвестиционных счетов. Слова парламентария передаёт "РБК-Инвестиции".

В России могут принять закон о страховании денег на ИИС от банкротства профучастников
Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам Аксакова, речь идёт о страховании таких счетов от банкротства профессиональных участников. Документ может быть одобрен уже в ближайшие месяцы.

— Близко, я думаю, в весеннюю сессию примут, — заявил Аксаков.

Напомним, в январе 2024 года президент Владимир Путин поручил создать механизм страхования ИСС-3 на сумму до 1 млн 400 тысяч рублей для каждого владельца инвестиционного счёта. Срок исполнения был назначен главой государства до 1 марта.

Ранее также Путин предложил создать новый вид сбережений для граждан. Речь идёт о безотзывном сертификате с лимитом страхования до 2,8 млн рублей. Подробнее об этом сообщалось в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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