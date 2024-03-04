Депутаты Госдумы весной могут принять закон о страховании средств на индивидуальных инвестиционных счетах от банкротства профучастников

Депутат Анатолий Аксаков сообщил, что Госдума может принять закон о страховании индивидуальных инвестиционных счетов. Слова парламентария передаёт "РБК-Инвестиции".
По словам Аксакова, речь идёт о страховании таких счетов от банкротства профессиональных участников. Документ может быть одобрен уже в ближайшие месяцы.
— Близко, я думаю, в весеннюю сессию примут, — заявил Аксаков.
Напомним, в январе 2024 года президент Владимир Путин поручил создать механизм страхования ИСС-3 на сумму до 1 млн 400 тысяч рублей для каждого владельца инвестиционного счёта. Срок исполнения был назначен главой государства до 1 марта.
Ранее также Путин предложил создать новый вид сбережений для граждан. Речь идёт о безотзывном сертификате с лимитом страхования до 2,8 млн рублей. Подробнее об этом сообщалось в нашем материале.
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