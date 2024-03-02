Предложенный Путиным новый вид сбережений для россиян: плюсы и минусы

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести новый инструмент для хранения сбережений россиян — безотзывный сертификат.
Согласно инициативе президента, безотзывный сертификат будет действовать в течение трёх и более лет. В отношении него может быть введён повышенный лимит страхования вкладов — 2,8 миллиона рублей против 1,4 миллиона, который действует в настоящее время.
"Сертификат будет безотзывным, а значит банки смогут предлагать клиентам более высокий процентный доход", — подчеркнул российский лидер.
В Госдуме заявили, что проект закона, регламентирующий внедрение безотзывных сертификатов, будет внесён на рассмотрение в максимально сжатые сроки.
"Это важный инструмент для длинных инвестиций в экономику", — прокомментировал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам аналитика Артёма Деева, которые приводит if.ru, процентные ставки по безотзывным сертификатам смогут достигать 23%, это значительно выше, чем средняя доходность по депозитам сегодня. К минусам такого сертификата можно отнести то, что получить свои деньги можно будет лишь по истечении срока его действия, то есть не ранее, чем через три года.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.