Предложенный Путиным новый вид сбережений для россиян: плюсы и минусы

Путин предложил новый инструмент сбережений для россиян

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести новый инструмент для хранения сбережений россиян — безотзывный сертификат.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Согласно инициативе президента, безотзывный сертификат будет действовать в течение трёх и более лет. В отношении него может быть введён повышенный лимит страхования вкладов — 2,8 миллиона рублей против 1,4 миллиона, который действует в настоящее время.

"Сертификат будет безотзывным, а значит банки смогут предлагать клиентам более высокий процентный доход", — подчеркнул российский лидер.

В Госдуме заявили, что проект закона, регламентирующий внедрение безотзывных сертификатов, будет внесён на рассмотрение в максимально сжатые сроки.

"Это важный инструмент для длинных инвестиций в экономику", — прокомментировал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам аналитика Артёма Деева, которые приводит if.ru, процентные ставки по безотзывным сертификатам смогут достигать 23%, это значительно выше, чем средняя доходность по депозитам сегодня. К минусам такого сертификата можно отнести то, что получить свои деньги можно будет лишь по истечении срока его действия, то есть не ранее, чем через три года.