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Страховка кошек: что для этого нужно

Можно ли застраховать кошку?

1:53
Страхование

Человек всегда желает застраховать то, что ему очень дорого. И, конечно, котики-это не исключение. Случай с котом Твиксом этому подтверждение-будь котик застрахован, хозяин или получил бы компенсацию, или котика стали бы искать быстрее, и он бы уцелел. 

Можно ли застраховать кошку?
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Итак, как же застраховать кошку? Вам нужно выполнить следующие шаги:

1. Выберите надежную страховую компанию, которая предлагает страхование домашних животных.
2. Свяжитесь с выбранной страховой компанией и узнайте о требованиях для страхования домашних животных и условиях страхования. Страховка обычно даётся на срок от 3 месяцев и стоит от 270 рублей. 
3. Заполните заявление на страхование, указав информацию о кошке, включая ее породу, возраст, пол, вес, цвет и наличие идентификационного чипа.
4. Пройдите ветеринарный осмотр кошки, чтобы подтвердить ее здоровье и отсутствие заболеваний.
5. Оплатите страховой взнос и подпишите договор страхования с компанией.
6. Получите страховой полис и храните его в надежном месте на случай возникновения страхового случая.
7. В дальнейшем, если с вашей кошкой произойдет несчастный случай или она заболеет, вам нужно будет связаться со страховой компанией и предоставить им всю необходимую информацию для рассмотрения страхового случая и выплаты компенсации.

Можно возразить: разве деньги возместят потерю любимого котика? Конечно, нет! Но их можно использовать для оплаты поиска котика, если он убежал или не пришёл домой. Или для того, чтобы оплатить процедуры, полагающиеся, если котик "ушёл на радугу". Наконец, на деньги по страховке можно подобрать нового котёнка. Так что страховка на кошек имеет определённую пользу. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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