Астролог Кажетта Ахметжанова рассказала, как привлечь успех и удачу в день солнцестояния.
Астролог напоминает, что в 2023 году день солнцестояния наступает в пятницу, 21 июня. В частности, данное событие начнёт свой отсчёт в 17:58 по московскому времени. Именно 21 июня будет самый продолжительный день и самая короткая ночь в году. Об этом сообщает общественная Служба Новостей.
Ахметжанова отмечает, что солнце в течение трёх дней будет находиться в мощной энергетической точке, вплоть до 23 июня. Это значит, что в этот период можно смело черпать энергию у небесного светила и проявлять максимум активности, которая поможет добиться поставленной цели. Также в эти дни важно пребывать в хорошем расположении духа, стараться отбросить мрачные мысли, отказаться от обид и конфликтов.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.