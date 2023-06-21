Астролог Ахметджанова: в день солнцестояния в 2023 году можно привлечь удачу

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Астролог Кажетта Ахметжанова рассказала, как привлечь успех и удачу в день солнцестояния.

Астролог напоминает, что в 2023 году день солнцестояния наступает в пятницу, 21 июня. В частности, данное событие начнёт свой отсчёт в 17:58 по московскому времени. Именно 21 июня будет самый продолжительный день и самая короткая ночь в году. Об этом сообщает общественная Служба Новостей.

Ахметжанова отмечает, что солнце в течение трёх дней будет находиться в мощной энергетической точке, вплоть до 23 июня. Это значит, что в этот период можно смело черпать энергию у небесного светила и проявлять максимум активности, которая поможет добиться поставленной цели. Также в эти дни важно пребывать в хорошем расположении духа, стараться отбросить мрачные мысли, отказаться от обид и конфликтов.

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