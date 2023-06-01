Бизнес-астролог Алина Сафронова рассказала, как справиться с эмоциональным напряжением, которое вызовет предстоящее полнолуние.
Как сообщает Москва 24, полнолуние наступит 4 июня в 06:44 по московскому времени. Астролог отмечает, что его влияние люди будут ощущать за три дня до и после. В эти дни они могут быть излишне эмоциональны. В частности, может проявляться чрезмерная чувствительность и капризы.
Также Сафронова отметила, что некоторые люли могут столкнуться с прерывистым сном, а кто-то, наоборот, будет спать крепко и видеть яркие и даже вещие сны.
Чтобы в период влияния полнолуния нормализовать энергетику и успокоить свои эмоции, следует принять ванну со свечами, рекомендует эксперт. Для детей можно сделать успокаивающую ванну с ромашкой или лавандой.
Ещё одним отличным способом, который поможет справиться с эмоциональностью в полнолуние, является медитация и прогулки в тишине.
Ко всему прочему, астролог не рекомендует в этот период делать плановые операции, поскольку в полнолуние меняется состав жидкости и крови.
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