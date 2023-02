Ясновидящая Янко: цикл разрушений закончится в 2025 году, но уже в 2027 начнутся глобальные изменения

Your browser does not support the audio element.

С 2025 по 2027 в мире произойдут глобальные перемены. Об этом заявила таролог и ясновидящая Галина Янко.

"В 2025 году мы придём к согласию и миру. Это будет год, который завершит цикл разрушений, а мы, наконец, придём к миру и единству. А вот 2026 год — это уже начало нового цикла. Число этого года — единица, и это значит, что будет новый этап развития, люди обретут новый смысл в жизни", — предсказала ясновидящая в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако уже в 2027 году человечество ощутит сильнейшие изменения, так как наступит время информации. Все институты станут более совершенными, а мир придёт к гармонии.

Сейчас у общества затуманен разум, поэтому люди не могут адекватно оценить происходящее и то, что приходит, говорит Янко.

"С 2025-го по 2027-й будет много переломов, изменений, которые будут направлены в лучшую сторону. При этом люди будут тоже расти и принимать то, что им дают", — резюмировала таролог.