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Астролог Романова заявила, что существует два метода подбора удачного имени ребёнку

Гороскопы

К выбору имени для ребёнка следует относиться очень серьёзно, так как звуковые вибрации имени оказывают мощное влияние на дальнейшую судьбу человека, заявила астролог Наталья Романова.

Как сообщает Москва 24, есть два способа выбора имени. Первый — это составление индивидуального гороскопа. С помощью анализа расположения планет подбирается подходящее имя. Во втором способе необходимо учитывать расположение Луны на момент рождения.

"Важно, в каком созвездии, согласно индийской астрономии, она находится — всего их 27. Все они разделены на четыре четверти. Каждой из них соответствуют слоги, которые должны звучать в имени", — объяснила Романова.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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