Астрологический прогноз на неделю для Скорпионов

У представителей этого знака зодиака лидерские качества будут превалировать на этой неделе. Со своей способностью вдохновлять им удастся завести много важных знакомств, пишет Timesnow.

На неделе у них будет отменное здоровье, они будут энергичны. Их лидерские качества могут вдохновлять окружающих на подвиги. Скорпионы - сильные личности, они все взваливают на себя и делают дела в установленные сроки. Однако на этой неделе у них может возникнуть соблазн принять очень поспешные решения. Позже они могут пожалеть об этом.

Рекомендуется проявлять осторожность, некоторые поспешные решения могут дорогого стоить. Рекомендуется тщательно взвешивать каждое решение и советоваться с кем-то постарше. 4-й дом связан с процветанием и счастьем. В карьерном плане неделя ожидается стабильной. Однако Скорпионы больше будут сосредоточены на семейной жизни. Ожидается, что семья будет их поддерживать.