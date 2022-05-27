EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Гороскоп для Овна на неделю

Гороскоп

Ожидается, что на этой неделе представители знака зодиака Овен приложат больше усилий, чем обычно. Возможно, вам придется больше работать, чтобы поддерживать баланс в личной и профессиональной жизни. На этой неделе вас ждет чрезмерная нагрузка, поскольку так будет влиять транзит Сатурна по Луне. Следовательно, для всего, чего вы захотите достичь, вам, возможно, придется приложить больше усилий, пишет Timesnow.

Овен

Овны — вы будете по-прежнему относиться к работе и к жизни позитивно. Проблемы не застанут вас врасплох, если вы будете оставаться оптимистами. Тем не менее временами на вас будет накатывать плохое настроение. Поэтому желательно позаботиться о своем теле и разуме, чтобы не потерять голову.

Вам рекомендуется не пропускать тренировки, также самое время, чтобы встретиться с другом, чтобы наверстать упущенное.

Тяжелая работа, в которую вы вкладываете свои силы, в ближайшие дни даст плоды. Также на этой неделе рекомендуется держаться подальше от споров со старшими, поскольку Раху и Сатурн указывают на то, что у вас может возникнуть соблазн перейти границы в споре.

Вы будете балансировать между личной жизнью и работой. Если вы недавно стали встречаться с новым партнером, то на этой неделе возможны с ним разногласия. Вам рекомендуется быть честным и смелым, чтобы не разрушить их. Одиночки, которые хотели бы остепениться, могут получить предложение руки и сердца от старого друга. Однако не стоит торопиться.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ирина Гусакова
Sberbank
Новости
Генералы ВСУ готовят заговор с убийством президента Зеленского
Володин заявил, что США утратили поддержку большинства в мире
RT Arabic: боевики "Азова"* минировали всё подряд, даже лекарства
NYT: между США, Европой и Украиной наметился раскол в оценках конфликта
Картаполов: объекты транспортной инфраструктуры Украины уничтожаются постоянно
Астрологический прогноз для Скорпиона на неделю
Союзные войска России и НМ ДНР вошли в село Покровское в окрестностях Артёмовска
"Азов"* в Мариуполе использовал американские коллиматорные прицелы
Гороскоп для Овна на неделю
Клименко: отключение Google ускоряющих серверов ударит по пользователям РФ
Популярное
Силовые структуры
Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе

Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.

Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе
Британский епископ Уильямсон поддержал Путина и СВО во время проповеди в Варшаве
Мир. Новости мира
Британский епископ Уильямсон поддержал Путина и СВО во время проповеди в Варшаве
Силовые структуры
Финский генерал Товери не исключил повторения Зимней войны на Украине
Силовые структуры
Стрелков: Киев может пойти на Крым, Ростов и Кубань
Людмила Черткова Последний хрен украинцам придётся доедать без соли Людмила Черткова Любовь Степушова Германия возвращается к углю и мазуту. Где Грета Тунберг? Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Силовые структуры
Пушилин: на "Азовстали" задержаны боевики, спрятавшиеся при сдаче в плен
Силовые структуры
Стрелков: "Медведчука просто надо было повесить"
Подразделения 79-й десантной бригады ВСУ покинули позиции в Лимане на БТР-80
Силовые структуры
Подразделения 79-й десантной бригады ВСУ покинули позиции в Лимане на БТР-80
Последние материалы
Гороскоп для Овна на неделю
Клименко: отключение Google ускоряющих серверов ударит по пользователям РФ
TAC: Байден не смог урегулировать кризис на Украине и допустил прокси-войну с РФ
Захваченный ВСУшник: под Лиманом разгром, сотни убитых, множество в плену
Бойцы ЛНР у Попасной нашли штаб иностранных наёмников
Астрологический прогноз на 27 мая для всех знаков зодиака
Килинкаров: сдача "Азовстали" – нокдаун для украинских националистов
Южнокорейский наёмник: Украина предлагала землю и гражданство
Арестович признал, что Украина не сможет повредить Крымский мост
Луцкий горсовет призвал конфисковать имущество Порошенко в пользу ВСУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников