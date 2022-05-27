Гороскоп для Овна на неделю

Ожидается, что на этой неделе представители знака зодиака Овен приложат больше усилий, чем обычно. Возможно, вам придется больше работать, чтобы поддерживать баланс в личной и профессиональной жизни. На этой неделе вас ждет чрезмерная нагрузка, поскольку так будет влиять транзит Сатурна по Луне. Следовательно, для всего, чего вы захотите достичь, вам, возможно, придется приложить больше усилий, пишет Timesnow.

Овны — вы будете по-прежнему относиться к работе и к жизни позитивно. Проблемы не застанут вас врасплох, если вы будете оставаться оптимистами. Тем не менее временами на вас будет накатывать плохое настроение. Поэтому желательно позаботиться о своем теле и разуме, чтобы не потерять голову.

Вам рекомендуется не пропускать тренировки, также самое время, чтобы встретиться с другом, чтобы наверстать упущенное.

Тяжелая работа, в которую вы вкладываете свои силы, в ближайшие дни даст плоды. Также на этой неделе рекомендуется держаться подальше от споров со старшими, поскольку Раху и Сатурн указывают на то, что у вас может возникнуть соблазн перейти границы в споре.

Вы будете балансировать между личной жизнью и работой. Если вы недавно стали встречаться с новым партнером, то на этой неделе возможны с ним разногласия. Вам рекомендуется быть честным и смелым, чтобы не разрушить их. Одиночки, которые хотели бы остепениться, могут получить предложение руки и сердца от старого друга. Однако не стоит торопиться.