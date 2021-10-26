Астрологи назвали самые фартовые знаки зодиака на этой неделе

По словам астрологов, благоприятно последняя неделя октября сложится почти для всех представителей знаков зодиака. Но среди них в топ-везунчиков попали лишь некоторые.

Так, по мнению звездочётов, удача повернётся лицом к:

Тельцам,

Близнецам,

Ракам.

Представителям земного знака астрологи обещают финансовые пополнения. При этом повезёт Тельцам и в любви. Эксперты советуют заняться самообразованием и не "нестись сломя голову" в достижении целей. Всё необходимое придёт "само", пишет Сomments. ua.

Что же касается Близнецов, тут специалисты считают наоборот. Воздушному знаку нужно брать всё в свои руки и не пускать ситуацию на самотёк. Повезёт Близнецам во всём, за что бы они ни взялись, однако астрологи советуют подумать: "А оно вам точно нужно?".

У Раков всё не так однозначно. Вроде бы фортуна за углом, но её нужно ещё правильно "приманить". В этом случае астрологи сходятся во мнении, что представителям водяного знака нужно хорошенько обдумать свои перспективы и решить, в каком направлении двигаться. Благо, звёзды к глубоким размышлениям располагают.

Ранее Pravda.Ru публиковала топ самых завистливых знаков зодиака.

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