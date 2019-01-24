Врачи: употребление курицы увеличивает риск смерти

Американские ученые выяснили, что порция жареной курицы может быть опасна для здоровья. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Эксперты сделали вывод о том, что частое употребление в пищу жареной курицы увеличивает риск смерти на 13%, в то время, как пристрастие к жареной рыбе или морепродуктам увеличивает риск смерти всего на 7%.

Участие в американских исследованиях приняли более 100 тысяч женщины в возрасте от 50 до 79 лет, которых врачи наблюдали в 40 клиниках США. Работа исследователей длилась около 18 лет. Специалисты изучали влияние на здоровье 122 популярных продуктов питания, учитывая порции и частоту употребления.

"Мы знаем, что потребление жареной пищи является очень распространенным явлением в Соединенных Штатах, а также во всем мире. Увы, если вы жарите ту же рыбу, то из полезного продукта она превращается во вредный", — рассказал автор исследования Вэй Бао. Ученый добавил, что не ожидал такой связи между риском смерти и употреблением жареной пищи, но результаты его сильно удивили.

Как выяснилось, риск преждевременной смерти из-за неправильного питания связан с широким спектром заболеваний, включающих сердечно-сосудистые недуги, а также диабет, отметили ученые. Для тех, кто не представляет свою жизнь без жареной курочки, ученые дали рекомендации, среди которых стараться питаться дома, чтобы качества жареного блюда было выше, чем в ресторане, где используют одно и то же масло.

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