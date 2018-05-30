Инфекционисты рассказали, к чему опасно прикасаться в отеле

В США инфекционисты побывали в тысячах номеров и пришли к выводу, к чему постояльцам лучше не прикасаться. Итоги "рейда" разместил New York Post.
Одна из главных "территорий" опасности — ванна. Специалисты советуют отдать предпочтение душу, однако перед этим кабину нужно облить максимально горячей водой с мылом. Ученые отметили, что теплота и сырость, без которых не обходится ни одна ванна, идеальны для жизни бактерий.
Еще одно излюбленное место бактерий — душевая насадка. Гостиницы обязаны менять их каждый год, однако мало кто соблюдает это. В то время насадки обзаводятся несметным количеством бактерий, некоторые из них могут убить человека. Однако мало кто готов отказаться и от душа, во время пребывания в другом городе. Поэтому ученые советуют, чтобы минимизировать опасность, пусть горячая вода прольется около трех минут, а затем можно приступать к омовению.
Следующий опасный предмет также притаился в ванной комнате — это унитаз. Именно из-за бактерий на его поверхности туристы часто страдают от расстройства желудка. Инфекционисты рекомендуют захватить в дороги дезинфицирующие салфетки и обработать ими сиденье и бачок.
В самой комнате отеля также подстерегает опасность: пульты. Никто не знает, сколько человек трогали их, и насколько чистые руки у них были в этот момент. Чтобы не мучиться в догадках, оберните пульт полиэтиленом.
Кроме того, врачи советуют аккуратно обращаться с мебелью. Собранные ими анализы свидетельствуют, что гости любят располагаться на диванах и кроватях обнаженными, а это значит, что стафилококковая инфекция легко поселится в вашем организме. Постельное белье также может вызвать реакцию, особенно если его простирали. Однако здесь будет достаточно обычных таблеток от аллергии.
А вот к бассейну инфекционисты посоветовали даже не приближаться. Они виновники 50% заболеваний у гостей отеля.
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