Россия в рейтинге здоровья заняла 90-е место среди 149 возможных

По данным экспертов из Legatum Institute, уровень здоровья населения России находится на одном из последних мест, "устроившись" среди африканских стран, сообщает pora.ru. Рейтинг здоровых и нездоровых 149 государств мира показывает следующую картину.

К здоровым относятся жители Сингапура, Люксембурга, Японии, Швейцарии, Катара, Австрии, Швеции, Норвегии, Гонконга и ОАЭ. На последних строчках второй половины перечня расположились почти все представители Африканского континента, среди которых свою "нишу" заняла и Россия, заняв малопочетное 90-е место.

По уровню здоровья населения Россия немного опережает Грузию Армению и Руанду, но проигрывает Перу, Ботсване, Тунису, Венесуэле, Доминиканской Республике, Румынии, Алжиру, Вьетнаму и многим другим государствам.

Беларусь поднялась выше России и заняла 75-е место. На 74-м — беднейшая страна СНГ Таджикистан, на 72-м — Литва. Выше России "ушагали" Казахстан (68-е место) и Киргизия — 65-е.

Китай обошел Россию на 46 позиций, Турция — ровно на 40, Великобритания — на 64, а США — на 55. Африканские страны — ЦАР, ЧАД, Гвинея, Мадагаскар, Бенин, Демократическая республика Конго, Уганда и Нигерия — замыкают рейтинговый список.

Некоторые африканские государства, однако, отмечены как прогрессирующие по показателю уровня средней продолжительности жизни населения. Например, беднейшее государство Зимбабве дало 15-летний "прирост" СПЖ за последние 10 лет. Россия, к сожалению, этим похвастаться не может. И еще, рейтинг показывает: "мошна" государства не всегда взаимосвязана со здоровьем.

Фото: digivi-cctv.ru

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