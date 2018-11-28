В Бурятии врачи создали уникальный аналог живой кожи

Модифицированную коллаген-ламининовую матрицу — подобие живой кожи — создали в Бурятии. На российском рынке такого продукта нет, а только в Европе и США. Стоимость отечественного ноу-хау в десятки раз меньше, сообщает pora.ru.

Коллаген и ламинин — главные составляющие искусственного материала. Первое биологически активное вещество обладает лечебным фактором, второе — воспроизводством клеток. Готовый коллаген бурятские разработчики добывают из сухожилий лабораторных крыс.

Продукт не имеет в составе человеческих клеток, тем и отличается от зарубежного продукта. Это позволило "коже" быть более функциональной. Ученые медицинского центра "Диамед" и Медицинского Института Бурятского госуниверситета смогли добиться длительного срока хранения "кожи": больше 12 месяцев. Зарубежный аналог, содержащий человеческие клетки, хранится всего пять дней.

А также "кожа", созданная в Улан-Удэ, не провоцирует аллергической реакции организма пациента. Западный продукт содержит человеческие клетки, поэтому часто возникает отторжение "чужих".

Пересадку разработанного материала эксперты сначала опробовали на лабораторных крысах и получили хорошие результаты. Текущей осенью врачи отделения гнойной хирургии Больницы скорой медицинской помощи провели две операции пациентам. Они находятся в удовлетворительном состоянии, а искусственная кожа прижилась полностью.

Фото: playtech.ro

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