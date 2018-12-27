СМИ перечислили угрозы от спреев и салфеток для рук

СМИ перечислили угрозы от спреев и салфеток для рукЗа последнее десятилетие появилось множество гигиенических средств для ухода за руками. Сегодня уже никого не удивишь разнообразием различных салфеток, гелей, спреев и жидкостей. Казалось бы, что в этом может быть плохого? Но врачи говорят, что лучше не злоупотреблять такими средствами.
По мнению медиков, подобные средства могут иметь и побочные эффекты, в случае их чрезмерного использования. Главным врагом человеческой кожи является спирт, который сушит кожу и приводит к образованию трещин, а через них могут проникать микроорганизмы. Кроме этого, в состав спиртовых спреев часто включают ароматизаторы, которые могут вызвать аллергические реакции.
Есть и более опасная причина, по которой лучше отказаться от чрезмерного использования антисептических средств - образование невосприимчивости у микроорганизмов, находящихся на коже рук. Постепенно, микроорганизмы развивают устойчивость к антисептикам и в последующем могут не реагировать к антибиотикам.
Напомним, «Правда.Ру» рассказывала читателям о том, как правильно питаться, чтобы сохранить здоровье.
Читайте также:
Здоровое питание для всей семьи: выбираем полезные продукты и составляем меню на каждый день
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Дружба Белоруссии для России страшнее, чем ненависть Украины. Категорически нельзя дружить с Трампом и Абэ, считает политолог Андрей Суздальцев.