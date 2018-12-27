СМИ перечислили угрозы от спреев и салфеток для рук

СМИ перечислили угрозы от спреев и салфеток для рукЗа последнее десятилетие появилось множество гигиенических средств для ухода за руками. Сегодня уже никого не удивишь разнообразием различных салфеток, гелей, спреев и жидкостей. Казалось бы, что в этом может быть плохого? Но врачи говорят, что лучше не злоупотреблять такими средствами.

По мнению медиков, подобные средства могут иметь и побочные эффекты, в случае их чрезмерного использования. Главным врагом человеческой кожи является спирт, который сушит кожу и приводит к образованию трещин, а через них могут проникать микроорганизмы. Кроме этого, в состав спиртовых спреев часто включают ароматизаторы, которые могут вызвать аллергические реакции.

Есть и более опасная причина, по которой лучше отказаться от чрезмерного использования антисептических средств - образование невосприимчивости у микроорганизмов, находящихся на коже рук. Постепенно, микроорганизмы развивают устойчивость к антисептикам и в последующем могут не реагировать к антибиотикам.

Напомним, «Правда.Ру» рассказывала читателям о том, как правильно питаться, чтобы сохранить здоровье.

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