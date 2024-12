Как разработка по мотивам кальмара меняет медицину

Здоровье

Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) совместно с компанией Novo Nordisk разработали инновационную безыгольную систему для введения лекарств в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Разработка была вдохновлена реактивной системой кальмара, которая использует высоконапорные струи для доставки различных веществ. Новая система предназначена для доставки макромолекул, таких как инсулин и РНК, и обещает улучшить всасывание препаратов, устранив многие проблемы, связанные с традиционными инъекциями.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кальмар

В ходе работы команда создала и протестировала несколько конфигураций устройства, адаптируя их под разные участки ЖКТ. Используя испытания in vitro и ex vivo, учёные смогли настроить давление и размеры сопел устройства для достижения максимальной эффективности. В ходе тестирования in vivo на собаках и свиньях система продемонстрировала высокую эффективность и стабильность работы.

Для оценки динамики струи эксперты использовали высокоскоростную визуализацию, которая подтвердила стабильность функционирования устройств без побочных явлений. Эта разработка может стать прорывом в области медицины, предлагая более безопасные и удобные методы лечения, устраняя необходимость в традиционных инъекциях.

Уточнения

Инъе́кция - способ введения в организм неких растворов (например, лекарственных средств) с помощью шприца и пустотелой иглы или впрыскиванием под высоким давлением.