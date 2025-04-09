Как определить, повреждены ли ваши фруктовые деревья от мороза

3:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

После теплых весенних дней, страна вдруг испытала зимний холод: температура во многих регионах упала ниже нуля. Полярный воздух причиняет серьезный ущерб садами, и во многих местах урожай цветущих персиков, абрикосов и ранних вишен практически уничтожен. Рассмотрим, как понять, что ваши деревья находятся в опасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License плодовые деревья

Тем, кто имеет фруктовые деревья, в марте и апреле не стоит расслабляться, потому что прекрасная весеннее тепло может смениться морозным зимним климатом — именно это произошло сейчас, ставя под угрозу цветущие деревья и, соответственно, урожай.

Почему весенние морозы вредят фруктовым деревьям

Когда весной почки деревьев начинают набухать, они постепенно теряют устойчивость к температурам ниже нуля. Это происходит из-за того, что активные метаболические процессы делают их чувствительными к морозам. Таким образом, поздние весенние заморозки могут причинить значительный ущерб растительным тканям и органам. Существует определенный температурный диапазон, при котором может произойти повреждение, и с понижением температуры все больше почек и цветов оказывается под угрозой. К сожалению, в конечном итоге все фруктовые почки и цветы могут погибнуть. Охлаждение и ночные заморозки во время цветения, как правило, повреждают лишь несколько цветков, особенно самые развитые или те, которые находятся на нижней стороне дерева.

Хотя весеннее тепло и солнечная погода приятны для нас, они не всегда полезны для фруктовых деревьев, поскольку ночи могут оставаться морозными. В результате кора чувствительных фруктовых деревьев может трескаться, и именно в этих трещинах могут поселиться вредители. Это можно предотвратить, если покрасить деревья известью или обмотать их картоном перед зимой.

Продолжительные холода и ветреная погода также негативно сказываются на опылении фруктовых деревьев. В такие дни пчелы не летают, что может привести к недостаточной поленизации и, как следствие, к снижению урожая.

Как проверить, повреждены ли ваши фруктовые деревья от мороза?

Если цветы вашего фруктового дерева стали коричневыми, это еще не означает, что дерево погибло, поскольку перед опадением лепестков они также могут потемнеть. Поэтому аккуратно проверьте состояние дерева: оторвите цветок и осторожно разрежьте его пополам. Если пестик внутри зеленый, то все в порядке, но если он темно-коричневый или черный, то, к сожалению, цветок погиб.

Какие деревья наиболее подвержены морозам?

Весенние морозы наиболее опасны для абрикосов и миндаля. Из-за их раннего периода цветения эти деревья подвергаются морозам почти каждый год. Кроме того, под угрозой также находятся вишня, черешня и персик. Однако есть и поздно цветущие фруктовые деревья, которые не находятся под угрозой, такие как груша, яблоня, айва и мушмула.

Что делать после сильных морозов?

Если ущерб от мороза уже произошел, вам остается только помочь деревьям восстановиться и попытаться минимизировать долгосрочные последствия.

Эффект от мороза не всегда виден сразу. Подождите несколько дней или недель, чтобы выяснить, какие части деревьев погибли, а затем аккуратно обрежьте их. Как только дерево начнет давать новые побеги, стоит поддержать его с помощью биостимуляторов или микроэлементов. Это не заменит урожай, но поможет дереву восстановиться.

Деревья, испытывающие стресс, требуют больше воды. Регулярный полив становится особенно важным, особенно если после морозов следует ветреная и сухая погода.