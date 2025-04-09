Как определить, повреждены ли ваши фруктовые деревья от мороза

После теплых весенних дней, страна вдруг испытала зимний холод: температура во многих регионах упала ниже нуля. Полярный воздух причиняет серьезный ущерб садами, и во многих местах урожай цветущих персиков, абрикосов и ранних вишен практически уничтожен. Рассмотрим, как понять, что ваши деревья находятся в опасности.
Тем, кто имеет фруктовые деревья, в марте и апреле не стоит расслабляться, потому что прекрасная весеннее тепло может смениться морозным зимним климатом — именно это произошло сейчас, ставя под угрозу цветущие деревья и, соответственно, урожай.
Когда весной почки деревьев начинают набухать, они постепенно теряют устойчивость к температурам ниже нуля. Это происходит из-за того, что активные метаболические процессы делают их чувствительными к морозам. Таким образом, поздние весенние заморозки могут причинить значительный ущерб растительным тканям и органам. Существует определенный температурный диапазон, при котором может произойти повреждение, и с понижением температуры все больше почек и цветов оказывается под угрозой. К сожалению, в конечном итоге все фруктовые почки и цветы могут погибнуть. Охлаждение и ночные заморозки во время цветения, как правило, повреждают лишь несколько цветков, особенно самые развитые или те, которые находятся на нижней стороне дерева.
Хотя весеннее тепло и солнечная погода приятны для нас, они не всегда полезны для фруктовых деревьев, поскольку ночи могут оставаться морозными. В результате кора чувствительных фруктовых деревьев может трескаться, и именно в этих трещинах могут поселиться вредители. Это можно предотвратить, если покрасить деревья известью или обмотать их картоном перед зимой.
Продолжительные холода и ветреная погода также негативно сказываются на опылении фруктовых деревьев. В такие дни пчелы не летают, что может привести к недостаточной поленизации и, как следствие, к снижению урожая.
Если цветы вашего фруктового дерева стали коричневыми, это еще не означает, что дерево погибло, поскольку перед опадением лепестков они также могут потемнеть. Поэтому аккуратно проверьте состояние дерева: оторвите цветок и осторожно разрежьте его пополам. Если пестик внутри зеленый, то все в порядке, но если он темно-коричневый или черный, то, к сожалению, цветок погиб.
Весенние морозы наиболее опасны для абрикосов и миндаля. Из-за их раннего периода цветения эти деревья подвергаются морозам почти каждый год. Кроме того, под угрозой также находятся вишня, черешня и персик. Однако есть и поздно цветущие фруктовые деревья, которые не находятся под угрозой, такие как груша, яблоня, айва и мушмула.
Если ущерб от мороза уже произошел, вам остается только помочь деревьям восстановиться и попытаться минимизировать долгосрочные последствия.
Эффект от мороза не всегда виден сразу. Подождите несколько дней или недель, чтобы выяснить, какие части деревьев погибли, а затем аккуратно обрежьте их. Как только дерево начнет давать новые побеги, стоит поддержать его с помощью биостимуляторов или микроэлементов. Это не заменит урожай, но поможет дереву восстановиться.
Деревья, испытывающие стресс, требуют больше воды. Регулярный полив становится особенно важным, особенно если после морозов следует ветреная и сухая погода.
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