Новый люкс на дорогах России: 5 авто, от которых не оторвать взгляд

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда-то китайский автомобиль ассоциировался с "дешево и сердито". Но с тех пор многое изменилось. Сегодня в России можно купить китайские машины, от которых веет не только люксом, но и серьёзными техническими амбициями.

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tank 500

Вот 5 премиальных моделей, которые доказали: Китай больше не догоняет, а задаёт тренды.

Hongqi H9

Представительский седан за 7,7 млн рублей с массажными креслами, ароматизированной подсветкой и активным шумоподавлением. Разгон — 7,8 секунды, минус — малое количество сервисов.

Tank 500

Брутальный внедорожник от 6,7 млн. Внутри — кожа наппа, алькантара, массаж, панорама и полный привод. Главное: проверьте перед покупкой — пробежные варианты часто в залоге и с ДТП.

Exeed VX

Флагманский кроссовер от 4,5 млн. Семиместный салон, премиальная отделка, адаптивный круиз-контроль и стильный дизайн. Правда, не все довольны ходовкой и коробкой передач.

Geely Monjaro

Гибрид шведской инженерии и китайской смелости. За 3,5 млн получаете панорамную крышу, атмосферную подсветку и 7,7 секунды до сотни. Из минусов — слабое ЛКП.

Seres Aito M7

Ультрасовременный гибрид (от 6,9 млн), который разгоняется до сотни за 4,8 секунды. Массаж и вентиляция есть даже на третьем ряду. Бонус — запас хода до 1100 км. Минус тот же: пока мало сервисов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

