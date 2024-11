Учёные отвергли традиционные представления о развитии мозга

Учёные из Университета Рединга, Оксфордского университета и Даремского университета совершили прорыв в понимании эволюции человеческого мозга. Их исследование, опубликованное в авторитетном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, опровергает прежние представления о скачкообразном увеличении размера мозга у человека и его предков.

Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Замороженный мозг

Вместо этого, анализ огромной базы данных ископаемых останков, охватывающей 7 миллионов лет эволюции, показал постепенное увеличение размера мозга. Учёные использовали передовые статистические методы и компьютерное моделирование для восполнения пробелов в ископаемом материале и получения более полной картины эволюции мозга.

Профессор Крис Вендетти из Университета Рединга, один из авторов исследования, подчёркивает, что это открытие кардинально меняет наше понимание эволюции мозга. Раньше считалось, что увеличение мозга происходило скачками между видами, а не в рамках одного вида.

Новое исследование показало, что эволюция мозга была более плавной и непрерывной, чем предполагалось ранее. Даже такие виды, как неандертальцы, подвергались постепенным изменениям.

Учёные пришли к выводу, что крупные виды имели тенденцию к более крупным мозгам, но размер мозга не всегда соответствовал размеру тела в пределах одного вида. Это указывает на то, что факторы, влияющие на развитие мозга, сложнее, чем считалось ранее.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.