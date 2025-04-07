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Молоко не усыпляет: в чём настоящая причина сонливости

1:29
Здоровье

Выпить стакан тёплого молока перед сном — старый ритуал, который многие считают надёжным способом заснуть быстрее. Но действительно ли молоко помогает уснуть — или это просто привычка, передающаяся из поколения в поколение?

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Тёплое молоко перед сном — миф или научный способ уснуть

Виновник — триптофан

В составе молока есть триптофан - аминокислота, которая участвует в синтезе серотонина, а тот, в свою очередь, преобразуется в мелатонин - гормон сна. Звучит убедительно. Но чтобы триптофан реально подействовал, по расчётам учёных, нужно выпить около 4,5 литра молока. Очевидно, что такой объём скорее вызовет дискомфорт, чем сонливость.

Почему триптофан не работает

Даже если вы выпьете достаточно молока, триптофану придётся бороться за "вход" в мозг - он конкурирует с другими аминокислотами, попадающими в кровь после еды. К тому же, молочные белки содержат вещества, которые могут препятствовать проникновению триптофана через гематоэнцефалический барьер.

Так что же даёт эффект

Учёные считают, что сам ритуал - неспешное питьё тёплого напитка перед сном — действует успокаивающе. Это психологическая подготовка ко сну, которая помогает расслабиться. То есть, не молоко вызывает сон, а привычка и обстановка, в которой оно употребляется.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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