Супермодель не приедет на бал моды: почему Джизель Бюндхен пропустит Met Gala

1:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Met Gala 2025, которое состоится 5 мая в Нью-Йорке, обещает быть одним из самых обсуждаемых событий модного сезона. Но одно громкое имя в списке гостей уже точно не появится — супермодель Джизель Бюндхен официально отказалась от участия в бале.

Фото: commons.wikimedia.org by Arezzo Brasil - YouTube, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Джизель Бюндхен

Несмотря на то, что Джизель традиционно появлялась на этом вечере, блистая в роскошных образах и регулярно попадая в модные топы за свои наряды, в этом году она решила остаться дома. По информации инсайдеров, причиной стал личный выбор модели сосредоточиться на семье и работе.

"Для Джизель сейчас приоритетом остаются дети, внутреннее равновесие и проекты вне светской суеты. Её решение не связано с конфликтами или стилевыми разногласиями — просто другой этап жизни", — сообщил близкий к модели источник.

Это особенно примечательно на фоне того, что Met Gala в этом году станет историческим: тема "Superfine: Tailoring Black Style" впервые за более чем 20 лет полностью посвящена мужской моде и исключительно афроамериканским дизайнерам. Дресс-код вечера — "Tailored for You" - предполагает творческую интерпретацию классического мужского костюма. Сопредседателями мероприятия стали Колман Доминго, Льюис Хэмилтон, Фаррелл Уильямс, A$AP Rocky и, как всегда, Анна Винтур. Почётным председателем выступит Леброн Джеймс.

Поклонники Бюндхен с грустью восприняли новость, но выразили понимание. Многие отметили, что её осознанный отказ от гламура ради баланса и внутренней гармонии только укрепляет уважение к ней как к женщине и личности.

Уточнения

Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен (порт.-браз. Gisele Caroline Nonnenmacher Bündchen, род. 20 июля 1980, Оризонтина, Бразилия) — бразильская супермодель, фотомодель, защитница окружающей среды, актриса, писательница и бизнесвумен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.