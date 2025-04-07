Плоский живот без вреда для спины: новая система упражнений

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Скручивания до сих пор популярны в залах и домашних тренировках, но такие движения не всем идут на пользу. Повторная нагрузка на позвоночник может быть вредной — особенно если делать только это. К счастью, есть альтернатива.

Фото: freepik мышцы пресса

Фитнес-тренер Каролин Идиенс советует отказаться от стандартных упражнений для пресса и заменить их функциональными, которые задействуют не только мышцы живота, но и стабилизаторы корпуса, ягодицы и сгибатели бедра. Такой подход помогает развить силу и устойчивость без вреда для позвоночника.

Один из вариантов — восьмиминутная тренировка с гантелями. Каждое упражнение выполняется 50 секунд, затем 10 секунд отдыха. Всего — восемь движений.

Double crunch - одновременно приподнимаются плечи и подтягиваются колени к груди.

Deadbugs - чередующиеся движения рук и ног из положения лёжа.

Scissor kicks - прямые ноги выполняют попеременные махи.

Toe reach - подъём корпуса к вытянутым вверх ногам.

Low plank knee taps - из планки на предплечьях поочерёдно касаться пола коленями.

Russian twists - скручивания с гантелей в руках из положения сидя.

Oblique crunch - подъём плеча и противоположного колена, с акцентом на косые мышцы.

Jackknife - сложное движение, соединяющее подъём ног и корпуса с гантелью.

Эти упражнения развивают стабильность, подвижность и глубокие мышцы корпуса, улучшая осанку и координацию. Вес можно варьировать: для начала подойдут гантели 3 кг.