Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Селфи с Буддой и другие ошибки туристов, которые разозлят тайцев: за это вас заставят извиняться на коленях
Прыщи на спине: как избавиться от невидимого врага с помощью пяти простых шагов
Этот приём превратит любой сад в уютное место для отдыха — без лишних затрат
50% россиян теряют деньги по кредиткам: даже 1 копейка может тебя подставить
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
8 минут — и живот в тонусе: тренировка, после которой не встать
Пасхальные цвета с грядки: как покрасить яйца натурально
Эта обувь станет хитом весной-2025: что советует носить Рогов?
Печальные глаза собаки: почему она может быть грустной и как помочь ей вернуть счастье

Плоский живот без вреда для спины: новая система упражнений

1:45
Спорт

Скручивания до сих пор популярны в залах и домашних тренировках, но такие движения не всем идут на пользу. Повторная нагрузка на позвоночник может быть вредной — особенно если делать только это. К счастью, есть альтернатива.

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

Фитнес-тренер Каролин Идиенс советует отказаться от стандартных упражнений для пресса и заменить их функциональными, которые задействуют не только мышцы живота, но и стабилизаторы корпуса, ягодицы и сгибатели бедра. Такой подход помогает развить силу и устойчивость без вреда для позвоночника.

Один из вариантов — восьмиминутная тренировка с гантелями. Каждое упражнение выполняется 50 секунд, затем 10 секунд отдыха. Всего — восемь движений.

  • Double crunch - одновременно приподнимаются плечи и подтягиваются колени к груди.

  • Deadbugs - чередующиеся движения рук и ног из положения лёжа.

  • Scissor kicks - прямые ноги выполняют попеременные махи.

  • Toe reach - подъём корпуса к вытянутым вверх ногам.

  • Low plank knee taps - из планки на предплечьях поочерёдно касаться пола коленями.

  • Russian twists - скручивания с гантелей в руках из положения сидя.

  • Oblique crunch - подъём плеча и противоположного колена, с акцентом на косые мышцы.

  • Jackknife - сложное движение, соединяющее подъём ног и корпуса с гантелью.

Эти упражнения развивают стабильность, подвижность и глубокие мышцы корпуса, улучшая осанку и координацию. Вес можно варьировать: для начала подойдут гантели 3 кг.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Авто
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые Аудио 
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Авто
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту Аудио 
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Садоводство, цветоводство
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Самолёт Як-44 — советский AWACS, который так и не поднялся в воздух Дмитрий Плотников Русские, мы сделали это. Рекорд Овечкина символичен, что заставляет Запад нервничать Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Последние материалы
Русские, мы сделали это. Рекорд Овечкина символичен, что заставляет Запад нервничать
Война США с Ираном: как она ударит по России
Как избавиться от неприятного запаха ног? Всё начинается с одного простого шага
На границе с Польшей остановили крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию
В заливе Петра Великого нашли пропавшую подлодку — её искали почти 84 года
Овечкин вошел в историю: рекорд Гретцки пал в Нью-Йорке
Нужен ли ребёнку брат или сестра? Новое исследование учёных шокировало
Прибыль взлетела в шесть раз! Завод курганского миллиардера побил собственный рекорд
Моторы, которые ставили от другой машины: свап в СССР как стиль жизни
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.