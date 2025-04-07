Как работала типовая столовая №25: кухня, режим, цены

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

В столовой СССР было что-то особенное. Не только запах щей, котлет и компота, но и чувство порядка, стабильности — и лёгкого гула голосов на фоне гремящих подносов.

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Столовая №25 — одна из типичных, таких было сотни по всей стране: при заводах, в институтах, на стройках. Но именно такие места ежедневно кормили миллионы — вкусно, сытно и по правилам.

Кухня: где рождался обед

Огромные котлы — по 100-200 литров: борщ, гречка, компот, суп из банки с надписью "Мясо тушёное ГОСТ".

Газовые и угольные плиты, жарочные шкафы, сковороды размером с таз.

Персонал: повара, кухонные рабочие, технички — все в белых халатах, колпаках и с санитарной книжкой.

Всё по технологической карте: строгий рецепт, вес, калорийность. Отклонился — выговор.

Продукты — централизованные, из заготконтор. Мясо, крупа, масло — всегда по графику.

Режим: всё по минутам

Открытие: 11:00 — к этому времени первые бригады уже стояли в очереди с подносами.

Пик: 12:30-13:30 — "ударный час" рабочих и студентов.

Закрытие: 15:00, после чего остатки шли на переработку — на котлеты, пироги или просто домой персоналу.

Раздача — чёткая, с тётей за стеклом, которая спрашивала: "Борщ будешь? Один или двойной?"

Посуду сдавали сами — в стальной бункер с паром и запахом соды.

Цены: еда по карману каждому

Борщ — 8 копеек

Котлета с пюре — 22 копейки

Компот — 5 копеек

Хлеб — бесплатно, бери сколько хочешь

Обед в целом — от 35 до 60 копеек.

Для сравнения: средняя зарплата рабочего — 120 рублей. То есть на обед уходила примерно 0,5% от дневного заработка.

Столовая №25 — это не просто место, где ели. Это был ритм, часть системы, уклад жизни. Здесь знали, что в 12:00 будет горячее, в 12:15 — к столам подойдут инженеры, а к 13:00 подтянутся мастера смены.