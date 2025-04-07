Как работала типовая столовая №25: кухня, режим, цены

В столовой СССР было что-то особенное. Не только запах щей, котлет и компота, но и чувство порядка, стабильности — и лёгкого гула голосов на фоне гремящих подносов.
Столовая №25 — одна из типичных, таких было сотни по всей стране: при заводах, в институтах, на стройках. Но именно такие места ежедневно кормили миллионы — вкусно, сытно и по правилам.
Кухня: где рождался обед
Режим: всё по минутам
Цены: еда по карману каждому
Для сравнения: средняя зарплата рабочего — 120 рублей. То есть на обед уходила примерно 0,5% от дневного заработка.
Столовая №25 — это не просто место, где ели. Это был ритм, часть системы, уклад жизни. Здесь знали, что в 12:00 будет горячее, в 12:15 — к столам подойдут инженеры, а к 13:00 подтянутся мастера смены.
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