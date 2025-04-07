Новый эвакуатор в РФ: меньше размер — больше возможностей

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Для плотных улиц мегаполисов нужен эвакуатор, который сможет заехать туда, куда обычные машины просто не протиснутся. И теперь такой есть — на базе Валдай 8.

Фото: commons.wikimedia.org by Л.П. Джепко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эвакуатор

Компактный, бескапотный грузовик от "Современных транспортных технологий" и завода "Смартэко" получил сдвижную платформу и массу городских фишек. Этот эвакуатор разработан специально для работы в условиях тесных улиц и плотной застройки.

Что в нём особенного:

Платформа сдвижного типа с длиной 5630 мм и шириной 2300 мм

Нагрузка до 2,7 тонны — идеально для легковых автомобилей

Гидравлическая лебедка с тяговым усилием 4 тонны

Перфорированное рифлёное покрытие, защищающее от грязи и скольжения

2 фары подсветки + пульт управления с защитой — удобно ночью

Подходит даже для машин с низкой посадкой

Валдай 8: платформа, которая тянет больше, чем кажется

Базой стал длиннобазный Валдай 8 (межосевое расстояние — 4000 мм, общая длина — 8 метров). Несмотря на размеры, он сохраняет отличную маневренность с углом поворота колес до 45 градусов.

Под капотом — дизель на 149 л. с., связанный с 6-ступенчатой КПП, что обеспечивает умеренный расход топлива.

Безопасность и надёжность на высоте

Эвакуатор комплектуется:

Энергоемкой подвеской

Пневматической тормозной системой

Дисковыми тормозами

Системами ABS и ASR для устойчивости и контроля в любых условиях

Валдай 8 — больше, чем просто грузовик

Эта модель выпускается с 2023 года и уже завоевала рынок: стандартные и удлинённые базы, до 29 куб. м объёма кузова, множество надстроек — от европлатформ до цистерн и манипуляторов. Новый эвакуатор — логичное продолжение линейки, адаптированной к современному городу.