Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
50% россиян теряют деньги по кредиткам: даже 1 копейка может тебя подставить
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
8 минут — и живот в тонусе: тренировка, после которой не встать
Пасхальные цвета с грядки: как покрасить яйца натурально
Эта обувь станет хитом весной-2025: что советует носить Рогов?
Печальные глаза собаки: почему она может быть грустной и как помочь ей вернуть счастье
В Госдуме хотят в 10 раз увеличить штраф за ненормативную лексику
Сцепление не прощает ошибок: одна привычка разрушает всю механику
Не просто аксессуары — это оружие, которое изменит твой стиль в весеннем сезоне

Умный замок, который путает даже знакомых воров

2:56
Недвижимость

Уезжаете в отпуск? Убедитесь, что ваша квартира не станет "подарком" для воров. Весна — пора, когда многие начинают планировать отдых на даче, у моря или в лесу. А вместе с этим начинается и "сезон охоты" для квартирных воров. В весенние месяцы количество краж резко возрастает. Квартиры остаются пустыми, а значит — уязвимыми. Как же защитить своё жильё?

Ключ в замке
Фото: commons.wikimedia.org by Belchers Albert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ключ в замке

Вот популярные методы, которым доверяют владельцы квартир:

  • Система "умный дом".
  • IP-камеры с тревожным уведомлением.
  • Охранная сигнализация.
  • Страхование недвижимости.
  • Соседи и классические замки.

Каждому способу найдётся применение, но максимальную защиту обеспечит их грамотное сочетание.

Когда "умный дом" действительно спасает

Основная задача такой системы — не только безопасность, но и защита от бытовых ЧП. Например, датчик протечки сам перекроет воду при аварии, а вам на телефон придёт уведомление.

В экосистему могут входить: IP-камеры, датчики движения, дверные глазки с видеозаписью. Однако стоит помнить о юридических нюансах: если глазок незаметен, нужно повесить наклейку о видеонаблюдении.

"Свой человек" — самая опасная угроза

Иногда кражу организует не посторонний, а, скажем, няня или домработница. И даже камеры не помогут, если она просто откроет дверь своим ключом. В такой ситуации спасает только одно — умный замок.

Умный замок: как он работает

Устанавливается с внутренней стороны двери и превращает обычный замок в высокотехнологичный. Управлять им можно через приложение, брелок или код. Замок сам закроется, если вы забыли — удобно и надёжно.

С помощью кода можно:

  • Дать доступ в строго определённое время.
  • Отвязать утерянный брелок или смартфон.
  • Пускать гостей без ключей.

Решение отлично подойдёт для тех, кто сдаёт квартиру или заботится о детях.

Сигнализация: эффективно, но не без минусов

Хорошо, когда есть наклейка на двери и тревожная кнопка. Это может отпугнуть воров. Но бывают и ложные срабатывания. Важно назначить доверенное лицо в городе — иначе отпуск будет под угрозой.

Страховка: подстрахует, но не спасёт

Выплаты часто ограничены и не покрывают моральный и временной ущерб. Да и сам процесс получения денег требует времени, нервов и документов.

Надежда на соседей и дедовские методы

Просить соседей присмотреть за жильём или ставить два замка — неплохая идея. Даже "бабушки у подъезда" могут помочь, но рассчитывать только на них в 2025 году — опрометчиво.

Уточнения

Безопасность - условия, в которых находится сложная система, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к процессам, которые считаются негативными по отношению к данной сложной системе в соответствии с имеющимися на данном этапе потребностям, знаниям и представлениям.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Авто
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту Аудио 
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Авто
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей Аудио 
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Авто
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Русские, мы сделали это. Рекорд Овечкина символичен, что заставляет Запад нервничать Любовь Степушова Самолёт Як-44 — советский AWACS, который так и не поднялся в воздух Дмитрий Плотников
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Последние материалы
Русские, мы сделали это. Рекорд Овечкина символичен, что заставляет Запад нервничать
Война США с Ираном: как она ударит по России
Как избавиться от неприятного запаха ног? Всё начинается с одного простого шага
На границе с Польшей остановили крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию
В заливе Петра Великого нашли пропавшую подлодку — её искали почти 84 года
Овечкин вошел в историю: рекорд Гретцки пал в Нью-Йорке
Нужен ли ребёнку брат или сестра? Новое исследование учёных шокировало
Прибыль взлетела в шесть раз! Завод курганского миллиардера побил собственный рекорд
Моторы, которые ставили от другой машины: свап в СССР как стиль жизни
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.