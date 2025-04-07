Умный замок, который путает даже знакомых воров

2:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уезжаете в отпуск? Убедитесь, что ваша квартира не станет "подарком" для воров. Весна — пора, когда многие начинают планировать отдых на даче, у моря или в лесу. А вместе с этим начинается и "сезон охоты" для квартирных воров. В весенние месяцы количество краж резко возрастает. Квартиры остаются пустыми, а значит — уязвимыми. Как же защитить своё жильё?

Фото: commons.wikimedia.org by Belchers Albert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ключ в замке

Вот популярные методы, которым доверяют владельцы квартир:

Система "умный дом".

IP-камеры с тревожным уведомлением.

Охранная сигнализация.

Страхование недвижимости.

Соседи и классические замки.

Каждому способу найдётся применение, но максимальную защиту обеспечит их грамотное сочетание.

Когда "умный дом" действительно спасает

Основная задача такой системы — не только безопасность, но и защита от бытовых ЧП. Например, датчик протечки сам перекроет воду при аварии, а вам на телефон придёт уведомление.

В экосистему могут входить: IP-камеры, датчики движения, дверные глазки с видеозаписью. Однако стоит помнить о юридических нюансах: если глазок незаметен, нужно повесить наклейку о видеонаблюдении.

"Свой человек" — самая опасная угроза

Иногда кражу организует не посторонний, а, скажем, няня или домработница. И даже камеры не помогут, если она просто откроет дверь своим ключом. В такой ситуации спасает только одно — умный замок.

Умный замок: как он работает

Устанавливается с внутренней стороны двери и превращает обычный замок в высокотехнологичный. Управлять им можно через приложение, брелок или код. Замок сам закроется, если вы забыли — удобно и надёжно.

С помощью кода можно:

Дать доступ в строго определённое время.

Отвязать утерянный брелок или смартфон.

Пускать гостей без ключей.

Решение отлично подойдёт для тех, кто сдаёт квартиру или заботится о детях.

Сигнализация: эффективно, но не без минусов

Хорошо, когда есть наклейка на двери и тревожная кнопка. Это может отпугнуть воров. Но бывают и ложные срабатывания. Важно назначить доверенное лицо в городе — иначе отпуск будет под угрозой.

Страховка: подстрахует, но не спасёт

Выплаты часто ограничены и не покрывают моральный и временной ущерб. Да и сам процесс получения денег требует времени, нервов и документов.

Надежда на соседей и дедовские методы

Просить соседей присмотреть за жильём или ставить два замка — неплохая идея. Даже "бабушки у подъезда" могут помочь, но рассчитывать только на них в 2025 году — опрометчиво.

Уточнения

Безопасность - условия, в которых находится сложная система, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к процессам, которые считаются негативными по отношению к данной сложной системе в соответствии с имеющимися на данном этапе потребностям, знаниям и представлениям.





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