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Не просто аксессуары — это оружие, которое изменит твой стиль в весеннем сезоне

2:23
Моя семья » Красота и стиль

Как бы мы не старались создать идеальный образ, без правильных аксессуаров ему будет не хватать завершенности. Анна Скороходова, стилист и дизайнер аксессуаров, рассказала о самых модных трендах на весну 2025, которые стоит учитывать каждой девушке.

Сумка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Сумка

Перчатки: классика с современным акцентом

Этой весной особенно популярны цветные перчатки и высокие кожаные модели. Такие аксессуары отлично подойдут как к укороченным пальто, так и к стёганым курткам. Это простой, но очень стильный способ добавить яркие акценты в образ.

Колготки: акцент на детали

Колготки — это не просто базовый элемент, а акцентный аксессуар. В 2025 году актуальны модели с ярким цветом, интересными узорами или декоративными элементами. Подчеркните свою индивидуальность, выбрав колготки с необычным дизайном, который идеально дополнит ваш наряд.

Шляпы: элегантность в каждой детали

Шляпы с широкими полями — это настоящая находка для создания элегантных образов. Они отлично подходят для сочетания с пальто или классическим тренчем. Это тот аксессуар, который привлекает внимание и завершает любой стильный лук.

Бижутерия: вернемся к жемчугу и крупным деталям

С этим аксессуаром не обойтись в 2025 году! Избранные элементы, такие как жемчуг, нити, чокеры и крупные моносерьги, вновь на пике популярности. Если хотите создать выразительный образ, бижутерия будет тем акцентом, который завершит вашу идеальную картину.

Сумки: строгие линии и яркие оттенки

Модные сумки этой весной возвращаются к строгим геометричным формам. Актуальны сумки в ярких, насыщенных цветах: лаймовый, сиреневый, красный — выберите оттенок, который поднимет настроение в любую погоду.

Не забывайте про аксессуары

Как подчеркнула Анна Скороходова, аксессуары играют ключевую роль в создании полноценного образа. Они добавляют изящества и завершенности, превращая даже самые простые наряды в нечто особенное. Не упустите шанс поэкспериментировать с аксессуарами этой весной, сообщает Радио 1.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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