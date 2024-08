Ночной гормон: как правильно принимать мелатонин для лучшего сна

Врач-сомнолог рассказала о правильных условиях приёма мелатонина

Врач-сомнолог Елена Царёва пояснила, что наиболее оптимальная дозировка мелатонина для большинства людей — около 1-3 мг. Она подчеркнула, что популярная в России доза в 3 мг считается безопасной и эффективной, в отличие от 10 мг, которые часто назначают за границей.

Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Елена также отметила, что важным фактором является правильный режим приёма мелатонина: он должен приниматься в полной темноте, поскольку свет резко снижает его уровень в крови. Кроме того, мелатонин не является классическим снотворным, и его основной эффект заключается в регуляции циркадных ритмов, а не в вызывании сонливости.

Примечательно, что пациенты часто замечают изменение характера сновидений, которые становятся ярче, иногда напоминая мультфильмы.

Уточнения

