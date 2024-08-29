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Ночной гормон: как правильно принимать мелатонин для лучшего сна

Врач-сомнолог рассказала о правильных условиях приёма мелатонина
0:54
Здоровье

Врач-сомнолог Елена Царёва пояснила, что наиболее оптимальная дозировка мелатонина для большинства людей — около 1-3 мг. Она подчеркнула, что популярная в России доза в 3 мг считается безопасной и эффективной, в отличие от 10 мг, которые часто назначают за границей.

Врач-сомнолог рассказала о правильных условиях приёма мелатонина
Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Елена также отметила, что важным фактором является правильный режим приёма мелатонина: он должен приниматься в полной темноте, поскольку свет резко снижает его уровень в крови. Кроме того, мелатонин не является классическим снотворным, и его основной эффект заключается в регуляции циркадных ритмов, а не в вызывании сонливости.

Примечательно, что пациенты часто замечают изменение характера сновидений, которые становятся ярче, иногда напоминая мультфильмы.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных. == Литература == Арушанян Э. Б. Гормон эпифиза мелатонин и его лечебные возможности // Русский медицинский журнал. — 2005. — Т. 13, № 26. Каладзе Н. Н., Соболева Е. М., Скоромная Н. Н. Изучение физиологических, патогенетических и фармакологических эффектов мелатонина: итоги и перспективы // Здоровье ребёнка. — 2010. — № 2 (23). — С. 156—166.

Снотворные средства (от лат. hypnotica; син. гипнотические средства, уст.) — группа психоактивных лекарственных средств, используемых для облегчения наступления сна и обеспечения его достаточной продолжительности, а также при проведении анестезии. == Литература == Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. (DSM-IV). —Washington DC: Amer. Psych. Press, 1994. ICSD — International Classification of Sleep Disorders. Diagnostic and Coding Manual Diagnostic Classification Steering. Committee. — Rochester, 1990. — P. 396.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков (боли суставов), заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак
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