Названа распространённая специя, которая действует на мужчин как виагра

Китайские эксперты провели исследования и пришли к выводу, что одна популярная специя может положительно влиять на уровень тестостерона у мужчин и повышать либидо. Речь идёт об имбире, пишет The Sun.

Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz is licensed under This image is from Unsplash and was published prior to 5 June 2017 under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.