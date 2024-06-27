Названа распространённая специя, которая действует на мужчин как виагра

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The Sun: названа популярная специя, повышающая либидо у мужчин и у женщин

1:49
Здоровье

Китайские эксперты провели исследования и пришли к выводу, что одна популярная специя может положительно влиять на уровень тестостерона у мужчин и повышать либидо. Речь идёт об имбире, пишет The Sun.

The Sun: названа популярная специя, повышающая либидо у мужчин и у женщин
Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz is licensed under This image is from Unsplash and was published prior to 5 June 2017 under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Профессор Пекка Санттила из Нью-Йоркского университета в Шанхае сравнил действие имбиря с эффектом виагры. Имбирь в этом плане эффективен как в свежем виде, так и в форме порошка.

Научные факты также говорят о том, что имбирь может улучшить сексуальную функцию и у мужчин, и у женщин. Он может стать потенциально эффективным и доступным средством для улучшения сексуального поведения.

Кроме того, имбирь известен своими противовоспалительными свойствами, способностью снижать тошноту и преодолевать вздутие живота.

Эксперты отмечают, что такие продукты, как орехи, устрицы, авокадо и клубника, также могут положительно влиять на либидо и сексуальную функцию. Это связано с их питательными веществами, которые могут способствовать повышению сексуального желания.

Важно отметить, что хотя имбирь и другие продукты могут иметь положительное влияние на сексуальную функцию, каждый человек уникален, и результаты могут отличаться в зависимости от организма. Всегда рекомендуется обратиться к врачу или специалисту, прежде чем принимать какие-либо добавки или вносить изменения в свой рацион.

Помимо своего потенциального влияния на сексуальную жизнь, имбирь является ценным продуктом благодаря своим разнообразным полезным свойствам. Он может помочь уменьшить воспаление, бороться с тошнотой и снять вздутие живота, что делает его ценным элементом в здоровом образе жизни.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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