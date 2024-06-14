Названы главные преимущества имбирного чая: поможет от многих болезней

Имбирный чай имеет ряд преимуществ для здоровья.
Имбирный чай помогает снять тошноту, например, во время беременности или из-за укачивания в транспорте. Имбирь обладает противовоспалительным действием. Напиток из корнеплода может помочь облегчить симптомы ревматоидного артрита, псориаза и воспаления кишечника.
Кроме того, имбирный чай может уменьшить боль и заставить вас чувствовать себя лучше при простуде или гриппе. Таким образом, имбирный напиток может помочь снять спазмы во время менструации, мигрени, боли в спине.
Имбирь также помогает контролировать уровень сахара в крови.
Чрезмерное употребление имбиря может привести к изжоге или диарее. Поэтому пейте не более одной чашки в день.
Если у вас есть проблемы со здоровьем, избегайте употребления этого напитка каждый день. Имбирь также не совместим с некоторыми видами лекарственных препаратов, например, антикоагулянтами или антиагрегантами.
Для заваривания возьмите корень имбиря, очистите его от кожуры и мелко нарежьте. Залейте корнеплод горячей водой и немного подождите, пока чай настоится.
По желанию можно добавить ягоды, апельсин, лимон, корицу или мёд.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.