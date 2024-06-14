Названы главные преимущества имбирного чая: поможет от многих болезней

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Имбирный чай помогает при псориазе и уменьшает сахар в крови

1:26
Здоровье

Имбирный чай имеет ряд преимуществ для здоровья.

Имбирный чай помогает при псориазе и уменьшает сахар в крови
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В чём польза этого напитка для организма

Имбирный чай помогает снять тошноту, например, во время беременности или из-за укачивания в транспорте. Имбирь обладает противовоспалительным действием. Напиток из корнеплода может помочь облегчить симптомы ревматоидного артрита, псориаза и воспаления кишечника.

Кроме того, имбирный чай может уменьшить боль и заставить вас чувствовать себя лучше при простуде или гриппе. Таким образом, имбирный напиток может помочь снять спазмы во время менструации, мигрени, боли в спине.

Имбирь также помогает контролировать уровень сахара в крови.

Как правильно пить имбирный чай

Чрезмерное употребление имбиря может привести к изжоге или диарее. Поэтому пейте не более одной чашки в день.

Если у вас есть проблемы со здоровьем, избегайте употребления этого напитка каждый день. Имбирь также не совместим с некоторыми видами лекарственных препаратов, например, антикоагулянтами или антиагрегантами.

Для заваривания возьмите корень имбиря, очистите его от кожуры и мелко нарежьте. Залейте корнеплод горячей водой и немного подождите, пока чай настоится.

По желанию можно добавить ягоды, апельсин, лимон, корицу или мёд.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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