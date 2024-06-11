Диетолог раскрыла овощ-антистресс, который растёт на всех огородах

Диетолог Соломатина: частое потребление редиса поможет снизить уровень стресса

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина отметила, что летом каждый может порадовать себя натуральным продуктом — природным антистрессом, способным не только уберечь от эмоционального напряжения, но и обеспечить организм целым комплексом полезных микроэлементов. В данном случае речь идёт о редисе.

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По словам специалиста, редис богат витаминами, антиоксидантами, антоцианинами, органическими маслами и другими ценными веществами. Действуя сообща, они защищают ДНК от разрушения, не позволяют вирусам проникать через кожу и слизистые, улучшают пищеварение и оказывают антибактериальный эффект. Кроме того, магний, присутствующий в редисе, благотворно воздействует на нервную систему.

"Этот элемент отвечает за многое. Например, при стрессе магний не даёт сосудам спазматически сужаться и расширяться, благодаря чему понижается давление и предотвращаются гипертонические кризы. Также он благотворно влияет на нервную систему, не позволяя стрессу овладеть человеком", — рассказала собеседница "Вечерней Москвы".