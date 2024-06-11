Руководитель Роспотребнадзора разъяснила высокую эффективность борьбы против кори в России

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Попова: в мире заболеваемостью корью возрастает, а в России почти искоренена

0:55
Здоровье

Как рассказала на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в мировом масштабе наблюдается существенный рост заболеваемости корью, в то время как в России данная болезнь практически искоренена.

Попова: в мире заболеваемостью корью возрастает, а в России почти искоренена
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Подъём заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идёт во всём мире, и очень интенсивно. В Российской Федерации мы считаем, что он, в принципе, заканчивается", — приводит её слова РИА "Новости".

Кроме того, Попова пояснила, что первые случаи кори в России возникли после того, как болезнь была ввезена из-за рубежа. Она подчеркнула, что Российская Федерация является одной из немногих стран, где фиксируются все подтверждённые и предполагаемые случаи появления этой инфекции, что позволяет предупреждать и предотвращать все связанные с ней угрозы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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