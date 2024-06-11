Руководитель Роспотребнадзора разъяснила высокую эффективность борьбы против кори в России

Как рассказала на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в мировом масштабе наблюдается существенный рост заболеваемости корью, в то время как в России данная болезнь практически искоренена.
"Подъём заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идёт во всём мире, и очень интенсивно. В Российской Федерации мы считаем, что он, в принципе, заканчивается", — приводит её слова РИА "Новости".
Кроме того, Попова пояснила, что первые случаи кори в России возникли после того, как болезнь была ввезена из-за рубежа. Она подчеркнула, что Российская Федерация является одной из немногих стран, где фиксируются все подтверждённые и предполагаемые случаи появления этой инфекции, что позволяет предупреждать и предотвращать все связанные с ней угрозы.
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