Какие продукты лучше всего есть утром: вы об этом не знали

На завтрак лучше есть крупы и молочные продукты

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак должен состоять из полезных продуктов, которые насытят организм энергией. Некоторые продукты особенно полезны в первой половине дня.

Фото: flickr.com by Глен Макларти is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Какую еду лучше есть утром

Для первой половины дня особенно полезна овсянка или другие крупы. Начните свой день с порции коричневого риса, овсянки, зелёной гречки, семян чиа и киноа. Эта пища богата белками, витаминами и минералами. Кроме того, крупы удобно сочетать с другими продуктами питания. Можно приготовить как сладкий вариант с фруктами, ягодами, вареньем, так и солёный — с мясом, яйцами, орехами, морепродуктами.

Злаки также богаты клетчаткой, которая способствует улучшению работы пищеварительной системы. Орехи хороши для завтрака, так как содержат как белок, так и полезные жиры. Витамины, входящие в состав, также могут принести пользу здоровью сердца и снизить кровяное давление.

Греческий йогурт и молочные продукты также являются хорошими вариантами для завтрака. Можно выбрать сыры, сливки и творог. Молочные продукты помогают контролировать вес и способствуют ощущению сытости и энергии.

Куриные или перепелиные яйца также являются отличными источниками белка по утрам. Эти продукты надолго насыщают организм.