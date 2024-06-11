Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые заявили, что животные могут выявлять заболевания хозяина
Эксперты рассказали, как разделить ипотечную квартиру после развода
Полина Гагарина: "Мое шоу в Лужниках не принесет прибыли, а загонит в долги"
Эффект от лаврового листа для комнатных растений
Астрофизики: 2 миллиона лет назад Землю поглотило огромное облако
Магучих защитила свой титул чемпионки Европы в прыжках в высоту
Почему итальянки при всей своей любви к макаронам не толстеют?
В конце декабря обновленный аэропорт Сухума будет принимать гостей
Шоколад для кожи: косметические процедуры и рецепты ухода своими руками
Какие продукты лучше всего есть утром: вы об этом не знали

На завтрак лучше есть крупы и молочные продукты

1:27
Здоровье

Завтрак должен состоять из полезных продуктов, которые насытят организм энергией. Некоторые продукты особенно полезны в первой половине дня.

На завтрак лучше есть крупы и молочные продукты
Фото: flickr.com by Глен Макларти is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Какую еду лучше есть утром

Для первой половины дня особенно полезна овсянка или другие крупы. Начните свой день с порции коричневого риса, овсянки, зелёной гречки, семян чиа и киноа. Эта пища богата белками, витаминами и минералами. Кроме того, крупы удобно сочетать с другими продуктами питания. Можно приготовить как сладкий вариант с фруктами, ягодами, вареньем, так и солёный — с мясом, яйцами, орехами, морепродуктами.

Злаки также богаты клетчаткой, которая способствует улучшению работы пищеварительной системы. Орехи хороши для завтрака, так как содержат как белок, так и полезные жиры. Витамины, входящие в состав, также могут принести пользу здоровью сердца и снизить кровяное давление.

Греческий йогурт и молочные продукты также являются хорошими вариантами для завтрака. Можно выбрать сыры, сливки и творог. Молочные продукты помогают контролировать вес и способствуют ощущению сытости и энергии.

Куриные или перепелиные яйца также являются отличными источниками белка по утрам. Эти продукты надолго насыщают организм.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Популярные, но бесполезные методы борьбы с медведкой: чего лучше избегать
Сладкая и сочная: как правильно подкармливать морковь для идеального урожая
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Последние материалы
Эксперты рассказали, как разделить ипотечную квартиру после развода
Полина Гагарина: "Мое шоу в Лужниках не принесет прибыли, а загонит в долги"
Эффект от лаврового листа для комнатных растений
На завтрак лучше есть крупы и молочные продукты
Астрофизики: 2 миллиона лет назад Землю поглотило огромное облако
Магучих защитила свой титул чемпионки Европы в прыжках в высоту
Почему итальянки при всей своей любви к макаронам не толстеют?
В конце декабря обновленный аэропорт Сухума будет принимать гостей
Шоколад для кожи: косметические процедуры и рецепты ухода своими руками
Топ 3 самых добрых пород собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников