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Признаки того, что вам нельзя пить молоко: будьте осторожны

Названы признаки непереносимости лактозы

1:12
Здоровье

Вы можете думать, что если бы у вас была бы непереносимость лактозы, то вы бы знали об этом. На самом деле многие люди имеют лёгкую или тяжёлую непереносимость лактозы, даже не осознавая этого.

Названы признаки непереносимости лактозы
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Вот несколько неочевидных признаков того, что вам не следует пить молоко.

Частая тошнота

Если вы часто испытываете тошноту после употребления молочных продуктов, это может быть признаком непереносимости лактозы.

Головные боли

Некоторые люди с непереносимостью лактозы могут испытывать головные боли после употребления молочных продуктов.

Суставные боли

Боль в суставах, скованность или воспаление могут быть неожиданным признаком. Непереносимость лактозы может привести к воспалению в организме, поражающему суставы.

Утомление

Чувство усталости или утомления после употребления молочных продуктов может быть признаком непереносимости лактозы. Это связано с усилиями организма по перевариванию лактозы.

Проблемы с кожей

Необъяснимые проблемы с кожей, такие как экзема или акне, в некоторых случаях могут быть связаны с непереносимостью лактозы.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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