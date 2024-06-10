Как предотвратить инсульт: добавьте в свой рацион эти орехи

Кедровые орехи снижают плохой холестерин и защищают от инсульта

Кедровые орехи имеют нежный и сладковатый вкус. Они пригодны для употребления.

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Польза кедровых орехов

Кедровые орехи богаты витаминами В1, В2, В4, В7, Е, К, РР, а также магнием, калием, медью, цинком, марганцем, железом и фосфором. Они являются отличным источником жирных кислот, которые легко насыщают, снижают уровень холестерина и регулируют метаболизм глюкозы.

Регулярное употребление кедровых орехов повышает уровень хорошего холестерина и снижает уровень плохого холестерина в организме. Олеиновая кислота, содержащаяся в кедровых орехах, помогает печени выводить триглицериды из организма. Они также способствуют здоровому липидному профилю крови, предотвращая ишемическую болезнь сердца и инсульты.

Сколько кедровых орехов можно съедать в день

Суточная норма кедровых орехов составляет 30 грамм. Это примерно 30 орехов или 3 столовые ложки. Употреблять их лучше перед обедом, отдельно от мясных и молочных блюд.

Безопаснее покупать орехи в скорлупе, так как очищенные ядра быстро портятся при воздействии кислорода.