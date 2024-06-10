Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-3 самых посещаемых стран в мире
На Луне впервые обнаружен один из компонентов плазмы
Как обучить собаку команде "Фу"
Советы по оформлению оконных откосов для стильного интерьера
Петербуржцы увеличили спрос на страхование жилья на 30% в 2024 году
Кинологи рассказали, как научить собаку слушаться хозяина
Татьяна Буланова назвала Филиппа Киркорова преемником Аллы Пугачёвой
Сцена с кошкой в фильме "Крестный отец" стала основой для множества пародий
Окрошка с хреном на квасе: горчица придаёт ей ещё больше остроты
Как предотвратить инсульт: добавьте в свой рацион эти орехи

Кедровые орехи снижают плохой холестерин и защищают от инсульта

Здоровье

Кедровые орехи имеют нежный и сладковатый вкус. Они пригодны для употребления.

Кедровые орехи снижают плохой холестерин и защищают от инсульта
Фото: commons.wikimedia.org by Katpjotr is licensed under public domain

Польза кедровых орехов

Кедровые орехи богаты витаминами В1, В2, В4, В7, Е, К, РР, а также магнием, калием, медью, цинком, марганцем, железом и фосфором. Они являются отличным источником жирных кислот, которые легко насыщают, снижают уровень холестерина и регулируют метаболизм глюкозы.

Регулярное употребление кедровых орехов повышает уровень хорошего холестерина и снижает уровень плохого холестерина в организме. Олеиновая кислота, содержащаяся в кедровых орехах, помогает печени выводить триглицериды из организма. Они также способствуют здоровому липидному профилю крови, предотвращая ишемическую болезнь сердца и инсульты.

Сколько кедровых орехов можно съедать в день

Суточная норма кедровых орехов составляет 30 грамм. Это примерно 30 орехов или 3 столовые ложки. Употреблять их лучше перед обедом, отдельно от мясных и молочных блюд.

Безопаснее покупать орехи в скорлупе, так как очищенные ядра быстро портятся при воздействии кислорода.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Избавьтесь от паутинных клещей и тли с помощью апельсиновых корок
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Популярные, но бесполезные методы борьбы с медведкой: чего лучше избегать
Сладкая и сочная: как правильно подкармливать морковь для идеального урожая
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Последние материалы
На Луне впервые обнаружен один из компонентов плазмы
Кедровые орехи снижают плохой холестерин и защищают от инсульта
Как обучить собаку команде "Фу"
Советы по оформлению оконных откосов для стильного интерьера
Петербуржцы увеличили спрос на страхование жилья на 30% в 2024 году
Кинологи рассказали, как научить собаку слушаться хозяина
Татьяна Буланова назвала Филиппа Киркорова преемником Аллы Пугачёвой
Сцена с кошкой в фильме "Крестный отец" стала основой для множества пародий
Окрошка с хреном на квасе: горчица придаёт ей ещё больше остроты
Какие растения помогут осушить участок?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников