Нутрициолог порекомендовала воздержаться от покупки ранних ягод и фруктов

Нутрициолог Веселова: в пик зрелости ягоды и фрукты содержат больше витаминов

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии Екатерина Веселова отметила, что сезонные ягоды и фрукты, собранные в период их максимальной зрелости, имеют более высокое содержание витаминов и микроэлементов, а также обладают лучшими вкусовыми и ароматическими качествами, чем те, что попадают на прилавки раньше сезона.

Фото: 500px.com by Hakeem Ibnfaisal is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам эксперта, ягоды и фрукты должны культивироваться в естественной для них географической области и в соответствующий для них сезон. Местные продукты лучше усваиваются и реже провоцируют аллергические реакции.

Как отметила Веселова, при естественном созревании ягод и фруктов крахмалы в мякоти преобразуются в сахара. Именно эти натуральные сахара обеспечивают вкус и сладость. Для полного созревания требуются тепло и солнечный свет.

Эксперт также отметила, что сезонные ягоды и фрукты не требуют специальных условий хранения и транспортировки, но сохраняют свежесть недолго, поэтому их следует употреблять в первые дни после покупки. Срок хранения составляет всего 2-3 дня, сообщает РИАМО.