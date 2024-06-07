Нутрициолог порекомендовала воздержаться от покупки ранних ягод и фруктов

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Нутрициолог Веселова: в пик зрелости ягоды и фрукты содержат больше витаминов

1:14
Здоровье

Нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии Екатерина Веселова отметила, что сезонные ягоды и фрукты, собранные в период их максимальной зрелости, имеют более высокое содержание витаминов и микроэлементов, а также обладают лучшими вкусовыми и ароматическими качествами, чем те, что попадают на прилавки раньше сезона.

Нутрициолог Веселова: в пик зрелости ягоды и фрукты содержат больше витаминов
Фото: 500px.com by Hakeem Ibnfaisal is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам эксперта, ягоды и фрукты должны культивироваться в естественной для них географической области и в соответствующий для них сезон. Местные продукты лучше усваиваются и реже провоцируют аллергические реакции.

Как отметила Веселова, при естественном созревании ягод и фруктов крахмалы в мякоти преобразуются в сахара. Именно эти натуральные сахара обеспечивают вкус и сладость. Для полного созревания требуются тепло и солнечный свет.

Эксперт также отметила, что сезонные ягоды и фрукты не требуют специальных условий хранения и транспортировки, но сохраняют свежесть недолго, поэтому их следует употреблять в первые дни после покупки. Срок хранения составляет всего 2-3 дня, сообщает РИАМО.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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