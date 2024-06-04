Правда ли, что хлеб может иметь противопоказания к употреблению: мнение диетологов

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Хлеб нельзя есть при заболеваниях ЖКТ

1:51
Здоровье

Хлеб — это продукт, который подходит не всем. Некоторым группам людей следует отказаться от хлеба насовсем.

Хлеб нельзя есть при заболеваниях ЖКТ
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб is licensed under public domain

Кому противопоказан хлеб

Людям, страдающим непереносимостью глютена, следует избегать хлеба. Кроме того, продукт не подходит тем, у кого аллергия на пшеницу или сахарный диабет. Хлеб также следует есть с осторожностью тем, у кого есть проблемы с желудком или кишечником. Например, при гастрите, язве желудка, болезнях печени и жёлчного пузыря, воспалительных процессах, нарушениях стула.

Если с вашим желудочно-кишечным трактом всё в порядке, то стоит ограничить потребление такого хлеба до пары штук в день. Дело в том, что хлеб содержит углеводы, которые в больших количествах могут вызвать проблемы с весом.

В чём польза хлеба

Польза хлеба для здоровья значительна: он является источником важных питательных веществ, таких как витамины группы В, железо, магний, а также клетчатка и белок.

Хлеб является отличным источником углеводов, клетчатки, витаминов и минералов, которые необходимы организму для энергии и сил. Всего в 100 граммах цельнозернового хлеба содержится половина суточной нормы витамина В1.

Дефицит этого витамина приводит к тому, что человек становится раздражительным, у него снижается работоспособность, появляется мышечная слабость.

Кроме того, хлеб очень богат клетчаткой и полезными белками, которые впоследствии преобразуются в аминокислоты, необходимые нашему организму.

В сбалансированном питании углеводы должны составлять 50%. Здоровый человек может смело употреблять 1-3 ломтика хлеба в день.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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