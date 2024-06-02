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ЗОЖ: польза для любого человека в современном мире

Занимаемся ЗОЖ

0:36
Здоровье

ЗОЖ — это сокращение от слов "здоровый образ жизни".

Вот что произойдет с вами, если перейти на ЗОЖ

Под ЗОЖ понимают комплекс мероприятий, направленных на поддержание и укрепление здоровья.

Это включает в себя правильное питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек (курение, употребление алкоголя), профилактику заболеваний и уход за собой.

ЗОЖ помогает не только улучшить физическое состояние организма, но также повысить уровень энергии, настроения, общее самочувствие и продлить активные годы жизни.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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