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Дерматолог объяснила, когда начинается заметное старение кожи

Дерматолог Коробкова: важно использовать SPF-фильтры в уходе за кожей после 30 лет

1:15
Здоровье

Врач-дерматолог Инна Коробкова отметила, что хронобиологическое старение кожи становится заметным примерно к 30-35 годам, сообщает Газета. Ru.

Дерматолог Коробкова: важно использовать SPF-фильтры в уходе за кожей после 30 лет
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Начиная с пубертата организм человека теряет по 1% коллагена в год, и на четвёртом десятке мы уже видим наглядный результат этого процесса. Снижается упругость кожи, мелкие морщинки вместо чёрточек на коже начинают напоминать складки, вокруг глаз разрастается веер "линий улыбки", — объяснила Инна Коробкова.

Когда появляются признаки возрастного старения, стоит обращать внимание на косметические средства, стимулирующие синтез коллагена и эластина в коже. Помеченные как с "лифтинг-эффектом", они содержат активные компоненты: карнаубский воск, гиалуроновая кислота, коллаген, а также биологически активные вещества. Среди популярных ингредиентов сегодня выделяются сахара, низкомолекулярные пептиды, глюканы, факторы роста, ретинол и его аналоги. После 30 лет рекомендуется также использовать антиоксиданты, увлажняющие компоненты и средства с SPF-фильтрами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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