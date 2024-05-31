Дерматолог объяснила, когда начинается заметное старение кожи

Дерматолог Коробкова: важно использовать SPF-фильтры в уходе за кожей после 30 лет

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог Инна Коробкова отметила, что хронобиологическое старение кожи становится заметным примерно к 30-35 годам, сообщает Газета. Ru.

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"Начиная с пубертата организм человека теряет по 1% коллагена в год, и на четвёртом десятке мы уже видим наглядный результат этого процесса. Снижается упругость кожи, мелкие морщинки вместо чёрточек на коже начинают напоминать складки, вокруг глаз разрастается веер "линий улыбки", — объяснила Инна Коробкова.

Когда появляются признаки возрастного старения, стоит обращать внимание на косметические средства, стимулирующие синтез коллагена и эластина в коже. Помеченные как с "лифтинг-эффектом", они содержат активные компоненты: карнаубский воск, гиалуроновая кислота, коллаген, а также биологически активные вещества. Среди популярных ингредиентов сегодня выделяются сахара, низкомолекулярные пептиды, глюканы, факторы роста, ретинол и его аналоги. После 30 лет рекомендуется также использовать антиоксиданты, увлажняющие компоненты и средства с SPF-фильтрами.