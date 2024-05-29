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Выяснилось, может ли кофе положительно влиять на ход болезни Паркинсона

The Annals of Neurology: высокие дозы кофеина не облегчают болезнь

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Здоровье

Исследование от Университета Турку показало, что чрезмерное употребление кофе не приносит облегчения при болезни Паркинсона, данные опубликованы в The Annals of Neurology. Специалисты отмечают, что это может стать серьёзной проблемой при диагностике заболевания с использованием методов визуализации мозга.

The Annals of Neurology: высокие дозы кофеина не облегчают болезнь
Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В ходе эксперимента, проведенного учеными, приняли участие 163 человека с ранней стадией болезни Паркинсона и 40 здоровых добровольцев. В результате исследования были собраны данные о их рационе и потреблении кофе. Однако анализ показал, что увеличенное употребление кофеина не оказало позитивного влияния на уровень дофамина и не стимулировало двигательные функции организма.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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