Выяснилось, может ли кофе положительно влиять на ход болезни Паркинсона

Исследование от Университета Турку показало, что чрезмерное употребление кофе не приносит облегчения при болезни Паркинсона, данные опубликованы в The Annals of Neurology. Специалисты отмечают, что это может стать серьёзной проблемой при диагностике заболевания с использованием методов визуализации мозга.
В ходе эксперимента, проведенного учеными, приняли участие 163 человека с ранней стадией болезни Паркинсона и 40 здоровых добровольцев. В результате исследования были собраны данные о их рационе и потреблении кофе. Однако анализ показал, что увеличенное употребление кофеина не оказало позитивного влияния на уровень дофамина и не стимулировало двигательные функции организма.
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