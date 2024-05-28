Кому нельзя добавлять овсянку в свой рацион: будьте осторожны

При диабете и непереносимости глютена лучше исключить овсянку из рациона

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овсянка — полезный ингредиент для завтраков и десертов. Тем не менее некоторым людям следует избегать этого продукта.

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В чём польза овсянки для здоровья

Овсянка поможет вам набраться энергии по утрам и улучшить мышечную массу. Поэтому полезно начинать свой день с овсянки на завтрак с добавками: орехами, сухофруктами, свежими ягодами.

Овсянка содержит много витаминов. Например, токоферол, ниацин, витамины группы В. Злаки полезны и микроэлементами: йодом, кремнием, магнием, калием, кальцием, фосфором, кобальтом.

Все это делает овсянку идеальным завтраком, сытным и дающим энергию на долгие часы.

Кому нельзя добавлять овсянку в свой рацион

Людям, страдающим аллергией на этот продукт, следует исключить овсянку из своего рациона.

Люди, страдающие сахарным диабетом, должны есть кашу с осторожностью, потому что у них может повыситься уровень сахара в крови.

Людям, страдающим непереносимостью глютена, почечной недостаточностью или сердечной недостаточностью, также следует быть осторожными с овсянкой.