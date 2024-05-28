Кому нельзя добавлять овсянку в свой рацион: будьте осторожны

Овсянка — полезный ингредиент для завтраков и десертов. Тем не менее некоторым людям следует избегать этого продукта.
Овсянка поможет вам набраться энергии по утрам и улучшить мышечную массу. Поэтому полезно начинать свой день с овсянки на завтрак с добавками: орехами, сухофруктами, свежими ягодами.
Овсянка содержит много витаминов. Например, токоферол, ниацин, витамины группы В. Злаки полезны и микроэлементами: йодом, кремнием, магнием, калием, кальцием, фосфором, кобальтом.
Все это делает овсянку идеальным завтраком, сытным и дающим энергию на долгие часы.
Людям, страдающим аллергией на этот продукт, следует исключить овсянку из своего рациона.
Люди, страдающие сахарным диабетом, должны есть кашу с осторожностью, потому что у них может повыситься уровень сахара в крови.
Людям, страдающим непереносимостью глютена, почечной недостаточностью или сердечной недостаточностью, также следует быть осторожными с овсянкой.
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