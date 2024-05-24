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Врачи из Химкинской больницы рассказали, как преодолеть метеозависимость

1:29
Здоровье

В разговоре с корреспондентом «Радио 1» доктора Химкинской областной больницы поделились методами, которые помогают справиться с неприятными симптомами, возникающими из-за погодных изменений.

Они отметили, что метеозависимость не является официальным диагнозом, однако многие люди действительно испытывают дискомфорт в виде суставных, мышечных и головных болей, головокружения и тошноты во время резкой смены погоды.

Медики советуют метеозависимым людям отказаться от курения, сократить потребление кофеина и алкоголя, а также включить в свой рацион больше зелени, фруктов и овощей. Жирные и острые блюда лучше исключить. Кроме того, рекомендуется ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Даже если вы чувствуете себя плохо, не стоит полностью отказываться от физической активности. Лёгкие гимнастические упражнения могут помочь улучшить самочувствие. Однако интенсивных нагрузок лучше избегать. Прогулки на свежем воздухе также могут снять симптомы.

Наконец, специалисты рекомендуют не игнорировать неприятные симптомы и не списывать их только на метеочувствительность. Возможно, это признак нехватки витаминов, проблем с кровью или начала хронического заболевания. Если вас что-то беспокоит, лучше обратиться к врачу и пройти обследование.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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