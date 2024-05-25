Советы диетологов: как избежать переедания без контроля порций

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Чтобы не переедать, нужно пить стакан воды перед приёмом пищи

1:19
Здоровье

Для большинства людей контроль порций — лучший способ убедиться, что они не едят слишком много. Но некоторые не хотят быть привязанными к весам и постоянному измерению пищи.

Чтобы не переедать, нужно пить стакан воды перед приёмом пищи
Фото: Wikipedia by Sean Aranda is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот несколько советов о том, как решить проблему, не взвешивая каждую порцию.

Используйте тарелки меньшего размера

Выбирайте тарелки меньшего размера для еды. Когда ваша тарелка выглядит полной, это может обмануть ваш разум.

Не торопитесь и тщательно пережёвывайте

Не торопитесь во время еды и тщательно пережёвывайте пищу. Это может помочь предотвратить переедание.

Обращайте внимание на сигналы голода

Ешьте, когда вы действительно голодны, и прекращайте есть, когда чувствуете себя сытым, даже если на вашей тарелке всё ещё осталась еда.

Пейте воду перед едой

Выпейте стакан воды перед началом приёма пищи.

Это может помочь вам чувствовать себя сытым и уменьшить склонность к перееданию.

Избегайте отвлекающих факторов

Сведите к минимуму отвлекающие факторы во время еды, такие как просмотр телевизора или использование гаджетов. Когда вы сосредоточены на еде, вы, скорее всего, будете внимательны к своим порциям и перестанете есть, когда будете сыты.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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Врач психотерапевт, психолог
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Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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