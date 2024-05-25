Советы диетологов: как избежать переедания без контроля порций

Для большинства людей контроль порций — лучший способ убедиться, что они не едят слишком много. Но некоторые не хотят быть привязанными к весам и постоянному измерению пищи.
Вот несколько советов о том, как решить проблему, не взвешивая каждую порцию.
Выбирайте тарелки меньшего размера для еды. Когда ваша тарелка выглядит полной, это может обмануть ваш разум.
Не торопитесь во время еды и тщательно пережёвывайте пищу. Это может помочь предотвратить переедание.
Ешьте, когда вы действительно голодны, и прекращайте есть, когда чувствуете себя сытым, даже если на вашей тарелке всё ещё осталась еда.
Выпейте стакан воды перед началом приёма пищи.
Это может помочь вам чувствовать себя сытым и уменьшить склонность к перееданию.
Сведите к минимуму отвлекающие факторы во время еды, такие как просмотр телевизора или использование гаджетов. Когда вы сосредоточены на еде, вы, скорее всего, будете внимательны к своим порциям и перестанете есть, когда будете сыты.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.