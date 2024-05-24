Простой медицинский анализ спас жизнь футболиста, который жаловался на усталость

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Грэм Сунесс: единственным сигналом стало сильное чувство усталости

1:23
Здоровье

Спортивному комментатору и тренеру из Шотландии Грэму Сунессу пришлось пройти операцию на сердце после того, как он пожаловался на усталость. В интервью изданию Metro он рассказал, как простой анализ помог ему спастись.

Грэм Сунесс: единственным сигналом стало сильное чувство усталости
Фото: PxHere is licensed under CC0

Сунесс рассказал, что всегда придерживался здорового образа жизни и не предполагал, что ему в 38 лет, когда у него впервые возникли странные симптомы, будет диагностировано серьёзное заболевание. Подобного, по словам Грэма Сунесса, он совершенно не ожидал.

"Единственным признаком того, что что-то не так, была небывалая усталость. Я также заметил, что после первого же стакана вина или бутылки пива у меня начиналась головная боль", — вспоминает Грэм Сунесс.

Обратившись к врачу, спортсмен узнал о давлении, значительно превышающем норму, и о необходимости операции — коронарного шунтирования из-за серьёзных проблем со здоровьем сердца и холестерином.

"Спустя почти 32 года после операции на открытом сердце и приема простых лекарств я являюсь прекрасным примером того, как высокое кровяное давление действительно может повлиять на любого человека, какой бы образ жизни он ни вел", — поделился Сунесс, подчеркнув важность для взрослых регулярно измерять давление.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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